Sondrio “capitale” dell’educazione finanziaria

Per due giorni il capoluogo valtellinese ospita gli eventi di #OttobreEdufin Il Mese dell’educazione finanziaria - dedicato ai docenti e agli studenti di III-IV-V delle scuole secondarie di II grado della provincia di Sondrio e ai loro insegnanti.

E' iniziata stamane, martedì 15 Ottobre, al Teatro Sociale di Piazza Garibaldi l'incontro spettacolo #economiascuola “Fate il nostro gioco” promossa da Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto da quest’ultima con l’Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia per la diffusione della cittadinanza economica nelle scuole.

L'incontro conferenza, a cura dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, si propone l’obiettivo di illustrare ai ragazzi le regole matematiche applicate alle varie forme di scommesse e al gioco d’azzardo svelandone i lati nascosti, le scarse possibilità di successo e gli altissimi rischi.

La mattinata di lavoro è stata preceduta nel pomeriggio di ieri da un incontro di aggiornamento per i docenti e dirigenti scolastici sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza economica dei giovani alla luce dell’introduzione dell’educazione civica come materia curricolare. L’iniziativa, anch’essa promossa nell’ambito di #OttobreEdufin Il Mese dell’educazione finanziaria, è stata rivolta ai docenti e ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Sondrio e provincia.