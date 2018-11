Sondrio: colletta alimentare coinvolti 110 punti vendita

La XXIIa giornata nazionale della Colletta Alimentare si terrà, quest’anno, il prossimo 24 novembre e coinvolgerà, come di consueto, anche la provincia di Sondrio

La XXIIa giornata nazionale della Colletta Alimentare si terrà, quest’anno, il prossimo 24 Novembre e coinvolgerà, come di consueto, anche la provincia di Sondrio (ove sono stabili i punti vendita partecipanti). Si tratta di una proposta di solidarietà che diviene, a fronte delle continue emergenze umanitarie, di anno in anno sempre più necessaria e significativa. Durante la scorsa edizione sono state raccolte in tutta Italia 8500 tonnellate di cibo, sono stati coinvolti 11.000 punti vendita, 145.000 volontari e si calcola che 5.500.000 persone abbiano donato cibo.

In provincia di Sondrio il gesto, nel 2017, ha coinvolto 110 supermercati con una raccolta di 630 quintali di prodotti alimentari; distribuiti a 16 associazioni presenti sul territorio Valtellinese grazie al lavoro ed alla generosità di otre 50 mila donatori e più di un migliaio di volontari.

Siamo lieti di invitare tutte le persone che andranno a fare la spesa il prossimo 24 Novembre nei circa 110 punti vendita in provincia di Sondrio e ad unirsi al “popolo della colletta” confermando la grande generosità di Valtellina e Valchiavenna che ogni anno stupiscono tutta la Lombardia e tutta l’Italia per il miracolo di solidarietà e di collaborazione della Colletta Alimentare.

Anche quest’anno saranno con noi i nostri amici volontari che proporranno la donazione nei punti vendita: le persone detenute della Casa Circondariale di Sondrio, gli Alpini, la Croce Rossa, gli Scout, le Parrocchie, le associazioni caritative beneficiarie della raccolta e anche tantissime persone che non appartengono ad associazioni ma colgono l’importanza dell’evento.

L’attenzione del Banco Alimentare Lombardia per il nostro territorio è grande, da Novembre 2016 ad Ottobre 2017 ha distribuito 156 tonnellate di alimenti alle Associazioni Caritative convenzionate in Valtellina e Valchiavenna per un valore di 468 mila euro, con il coinvolgimento di 16 strutture caritative e 2771 persone assistite. Quanto ricevuto dal nostro territorio, supera di gran lunga quanto donato nella Giornata di Colletta! Possiamo dire quindi che quanto donato localmente rimane sul nostro territorio.