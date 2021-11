Sondrio, è “festa dell’olio” al Mercato Coperto di Campagna Amica in piazzale Bertacchi

Incontro con esperti e produttori per una degustazione guidata e per scoprire l’unicità dell’olivicoltura valtellinese oltre il 46° parallelo. Ma il “clima pazzo” dell’annata 2021 ha dimezzato la produzione

Il clima pazzo dimezza la raccolta delle olive in provincia di Sondrio, con una perdita addirittura superiore al 50%: un danno ingente anche se comunque inferiore alle proporzioni drammatiche di areali vicini, come quello del Lago di Como che ha visto crollare la produzione del 90%. Intanto Coldiretti si appresta a celebrare la giornata internazionale dell’olivo, al Mercato Coperto di Campagna Amica domani in piazza Bertacchi dove, come nel resto della Lombardia, arriva la festa dell’olio extravergine italiano. In tutta la regione è annunciato un ghiotto weekend dedicato a olio e olive con esposizioni a tema, degustazioni guidate e i consigli dei “sommelier dell’olio” per una spesa consapevole anche in vista del Natale.

Si parte nella mattinata di sabato 27 novembre: a Brescia, a partire dalla ore 9.30, presso il mercato coperto di Piazzetta Cremona 12 in mostra i diversi utilizzi dell’olio, dal piatto al bicchiere fino alla cura del corpo, mentre il tutor Coldiretti proporrà una degustazione guidata per scoprire le differenze tra l’olio del Sebino Dop, quello campano e quello ligure taggiasco. Liguria protagonista anche al mercato coperto di Porta Romana a Milano in via Friuli 10/a, con assaggi gratuiti per i consumatori durante tutta la mattina. A Sondrio, invece, spazio all’olivicoltura più a Nord d’Italia con l’olio che nasce oltre il 46° parallelo: oltre alla presentazione dell’olivicoltura valtellinese (dai campi dei piccoli produttori e da quelli sperimentali della Fondazione Fojanini) sono previste due degustazioni guidate: dalle ore 9,30 alle ore 10,00 e dalle 10,30 alle 11,00 a cura di Ivano Foianini (tecnico della Fondazione Fojanini) con il produttore Nello Bongiolatti di Berbenno in Valtellina.

Infine a Pavia, in piazza del Carmine, il mercato di Campagna Amica ospita per l’occasione i produttori marchigiani. Nella mattina di domenica 28 novembre, l’olio delle Marche si potrà assaggiare nel farmers’ market di Voghera (Pavia), mentre per tutta la giornata iniziative sono programmate anche al mercato di via Broletto a Mantova e a Cremona in piazza Stradivari, con mostre e degustazioni.