Sondrio, è zucca-day all’Agrimercato coperto

Numerosi gli appuntamenti in Lombardia

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica in Lombardia, a partire dal Mercato Coperto di Sondrio (domani mattina, sabato 29) organizza esposizioni, degustazioni e lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Domani, sabato 29 ottobre, a Bergamo nel mercato di Campagna Amica in via Mangili durante la mattinata sarà possibile assistere all’intaglio della zucca per realizzare maschere mostruose, mentre al mercato agricolo coperto di Sondrio spazio all’esposizione delle varie tipologie di zucche. Al farmers’ market di San Cassano a Induno Olona (Varese) saranno invece dispensati consigli su come gustare al meglio la zucca in cucina con le ricette contadine, mentre a Mariano (Como) sarà allestito uno spazio con le diverse varietà di questo ortaggio.

Sabato 29 e domenica 30 ottobre ad Asola, nel Mantovano, gli agricoltori Coldiretti saranno presenti all’antica fiera dei morti con un’esposizione delle zucche da intaglio di Halloween e la distribuzione di ricette e schede con le caratteristiche della zucca mantovana. Domenica 30 zucca protagonista al mercato agricolo di Campagna Amica di Lecco. Degustazioni ed esposizioni ci saranno anche a Pizzighettone (Cremona) nelle giornate del 30 e 31 ottobre. Menù con piatti a base di zucca saranno invece proposti in diversi agriturismi lombardi di Terranostra Lombardia.