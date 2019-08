Sondrio festa di fine Estate alla Piastra

Sabato 31 agosto in programma la “Festa dine estate alla Piastra”, una manifestazione dal programma ricco e articolato che farà da spartiacque tra egli eventi estivi e quelli autunnali.

Si comincia alle 18, sabato 31 Agosto, al Pattinodromo con la premiazione dei “Carretti pazzi”, corsa in programma nell'ambito del Palio delle contrade. Nei giardinetti di fronte alla pizzeria “Capri” e all'associazione “Amici degli anziani” ci sarà l'appuntamento con il ballo liscio e si potrà gustare la pizza della “Capri” all'esterno del locale. Da lì, inoltre, partirà un sentiero luminoso che porterà al Pattinodromo, dove si troveranno i gazebo degli hobbisti, food truck locali, l'area bimbi con gonfiabili, truccabimbi e la possibilità per le bambine di farsi fare le treccine.

E ancora: in programma esibizioni di ballo country e hip hop con Roberta Ferrara del Gym Center e la possibilità per bambini e ragazzi di scoprire il mondo dello skate con gli “Skaters”.

Al piano superiore del centro commerciale “La Piastra”, poi, ci sarà il Mercato dei prodotti a km zero con Coldiretti Sondrio; somministrazione di cibo e bevande grazie a Yugen e al Panificio Melè.

Alle 20.45 in programma l'esibizione delle giovani ginnaste della Moves con le insegnanti Gemma e Francesca; a seguire, attorno alle 21, avrà inizio la sfilata di moda curata dall'hair stylist Alberto Leoni e presentata da Bruno Ligari, abiti forniti dal negozio di abbigliamento “Gabriella”, allestimenti a cura de “Il Germoglio”. Presenti con stand anche le associazioni Altravia, Anffas, Aias e Pro Loco, che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento.

Infine, ma non ultimo per importanza, l'allestimento della Cittadella della sicurezza nel piazzale della Croce rossa grazie alla collaborazione con Cri, Vigili del fuoco, Associazione nazionale antincendio boschivo e Protezione civile di Sondrio, Associazione nazionale carabinieri in congedo, Associazione giacche verdi Lombardia-Protezione civile a cavallo e Polizia locale di Sondrio.