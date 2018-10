Sondrio Festival dedicato alla natura

In gara 13 documentari dall'Austria all'India, passando per Russia, Germania, Italia e Francia

Un'occasione unica per spiare la vita dei leoni in Tanzania e quella degli orsi in Kamchatka, di scoprire le 20mila specie diverse di farfalle che popolano la Terra, di conoscere terre selvagge e luoghi sconosciuti, di affrontare gli orrori che si nascondono nei prati, e tanto altro ancora.

La manifestazione avrà inzio dal 12 al 25 Novembre Sondrio torna ad essere al centro della scena internazionale con il Sondrio Festival 2018, 32esima edizione della Mostra internazionale dei documentari sui parchi. La rassegna, unica nel suo genere, è dedicata principalmente ai documentari naturalistici, di alto livello scientifico e cinematografico, realizzati nei parchi naturali e aree protette di tutto il mondo.

Confermata, dopo il successo dell'anno scorso, la formula del doppio fine settimana, in calendario due settimane di festa con due weekend lunghi dedicati alle proiezioni dei film in concorso, ospiti d’eccezione, tanti eventi da vivere in famiglia e spazio per la didattica nelle scuole. Ad un mese dall'inizio della manifestazione, c'è già grande fermento dietro le quinte, si lavora per proporre anche quest'anno un Sondrio Festival da incorniciare.

Sondrio Festival