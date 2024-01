Sondrio: in mille per ammirare l'opera "Adorazione dei pastori"

Il quadro attribuito alla Bottega del Veronese rimarrà esposto al Mvsa fino a domenica 7 gennaio

L'invito a cogliere l'essenza del Natale, da qui il titolo dell'iniziativa, dell'Amministrazione comunale è stato raccolto da un migliaio di persone, cittadini di Sondrio e non solo, che, in poco più di un mese, si sono recati al Museo Valtellinese di Storia e Arte per ammirare l'opera "Adorazione dei pastori", attribuita alla Bottega del Veronese, risalente alla seconda metà del XVI secolo. Rimangono ancora alcuni giorni, poiché il quadro rimarrà esposto nella stüa di Palazzo Sassi de' Lavizzari fino a domenica 7 gennaio.

Per la metà, i visitatori risiedono in provincia di Sondrio, il 30% proviene dal resto della Lombardia e il 15% da fuori regione, con un 5% di stranieri: la maggior parte non si è limitata ad ammirare l'opera ma ha ampliato la visita alle altre sale del Mvsa.

«Siamo soddisfatti - è il commento dell'assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta -, l'iniziativa è stata molto gradita dai nostri cittadini e dai turisti e questo non può che farci piacere. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto far vivere lo spirito del Natale con la bellezza dell'arte, crediamo nei valori cristiani e nella capacità espressiva di un quadro come "Adorazione dei pastori" di trasmettere la spiritualità, la solidarietà e l'umanità che caratterizzano questo periodo dell'anno. La soddisfazione è anche per la scelta dell'opera che ha ottenuto l'apprezzamento dei cittadini, come molti ci hanno manifestato, e per la sua collocazione, nella stüa di Palazzo Sassi de' Lavizzari, che ha consentito di valorizzare nel modo migliore il quadro e di creare la giusta atmosfera per ammirarlo». Mettere in evidenza un'opera, da sola, com'è in uso di recente nelle iniziative artistiche, consente di focalizzare l'attenzione dei visitatori che vi si avvicinano in maniera più intensa, pronti a coglierne tutti i particolari che spesso sfuggono quando si visitano esposizioni più ricche. Per il Natale 2022, sempre al Mvsa, per iniziativa dell'Amministrazione comunale, era stata esposta la "Madonna con Bambino" di Giovanni Bellini.

L'opera "Adorazione dei pastori", proveniente dalla Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, era stata presentata, il 28 novembre scorso, alla vigilia dell'apertura al pubblico, dal conservatore delle Raccolte artistiche del Castello Sforzesco Luca Tosi. Il quadro si può ammirare fino al 7 gennaio, tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, con ingresso libero. L'iniziativa "L'essenza del Natale" è sostenuta dalla Banca Popolare di Sondrio.