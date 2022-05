Sondrio inaugurato nuovo servizio per l'orientamento allo studio e al lavoro

Ospitato presso Adda Coworking offre un servizio a chi sta programmando il proprio futuro e necessita di informazioni

Essere vicini ai ragazzi in un momento in cui ne hanno particolarmente bisogno, proporre loro una direzione quando a prevalere è il disorientamento, fornire un servizio utile al loro percorso formativo e professionale.

L'Informagiovani di Montagna nasce con questi obiettivi per supportare i ragazzi che si apprestano ad affrontare il loro futuro: sia coloro i quali stanno per finire le scuole superiori sia chi vuole reinventarsi e ha bisogno di sostegno per ripartire. Il servizio si inserisce nel progetto Segnavia, di cui il Comune di Sondrio è partner, e che vede la Comunità Montana di Morbegno, capofila, Provincia, Comune di Morbegno, Sol.Co Sondrio, Acli Morbegno, Pfp Valtellina, Enaip, Mestieri Lombardia Sondrio, Comune di Cremona e Jobiri.

≪Il tratto caratteristico di questo progetto è nella rete che abbiamo creato sul territorio fra enti pubblici e operatori privati - ha detto l'assessore alle Politiche giovanili Lorena Rossatti all'inaugurazione -: abbiamo voluto riportare a Sondrio un servizio che già esisteva in passato perché, soprattutto in questa fase di ripartenza dopo la pandemia, i giovani devono tornare protagonisti e cogliere le opportunità che verranno loro offerte con il supporto di operatori qualificati in grado di indirizzarli≫. Sondrio lavorerà in stretta connessione con Morbegno, dove l'Informagiovani di Montagna è partito un mese fa.

Ospitato negli spazi di Adda Coworking, presso la Nuova Piastra, è aperto il martedì dalle ore 14 alle ore 16, negli altri giorni su appuntamento. I colloqui sono in presenza o a distanza, a secondo delle necessità di chi si rivolgerà al servizio. Mantiene le prerogative della precedente esperienza ma è proposto in versione smart privilegiando la comunicazione attraverso i social media per intercettare più facilmente i ragazzi.

Uno degli obiettivi che l'iniziativa si pone è quello di evitare la dispersione scolastica e di ridurre il numero dei cosiddetti Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso formativo: un fenomeno presente da molti anni che la recente pandemia ha aggravato. L'offerta e l'organizzazione dell'Informagiovani di Montagna sono stati presentati dall'operatore che lo gestisce, Federica Greco, da Lucia Coradi del Sol.Co e da Simone Pancotti, responsabile di Mestieri Lombardia Sondrio.

Informagiovani di Montagna è stato finanziato sul bando "La Lombardia è dei giovani 2021" da Regione Lombardia e Anci Lombardia. Gli interessati possono scrivere a informagiovanidimontagna@gmail.com o chiamare il 347 3396527.