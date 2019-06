Sondrio la città con il maggior incremento turistico

La Lombardia conferma, in tema di turismo, la sua vocazione internazionale. Lo dicono i dati Istat relativi al 2018, elaborati da Polis Lombardia, l'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. In base all'indagine, il trend e' in costante crescita dal 2015, l'anno di Expo. Gli arrivi, ad esempio, sono aumentati del 26,4%, ovvero di 3,5 milioni rispetto al 2013 e del 3,5%, cioè 575.000 rispetto al 2017.

La durata media del soggiorno e' stata, sempre secondo i dati dell'istituto di statistica, di 2,39 giorni. I turisti che hanno visitato la nostra Regione arrivano un po' da tutto il mondo ed in particolare dalla Germania con un 22,5%, dal Regno Unito (7%) e dai Paesi Bassi con il 5,6%.

Gli stranieri rappresentano il 54,8% del totale degli arrivi e il 60,8% del totale delle presenze. Nell'ultimo anno sono aumentati anche i turisti provenienti dalle altre regioni italiane con un piu' 5,5% di arrivi e un 4,4% di presenze. La crescita del turismo nel 2018 ha interessato tutti i territori lombardi.

La città più visitata e' sempre Milano che raggiunge quasi 7,8 milioni di arrivi avendo addirittura migliorato il traguardo del 2015 con Expo. Al secondo posto si conferma Brescia con quasi 2,8 milioni di turisti e al terzo Como con circa 1 milione e 400 mila visitatori. Buona anche la posizione di Sondrio che sfiora il milione di arrivi e supera i 3 milioni di pernottamenti piazzandosi per numero di arrivi al sesto posto dietro Bergamo e al quarto posto, dietro Milano, Brescia e Como per numero di presenze. Sondrio e' la provincia che, nell'ultimo anno in particolare, ha registrato il maggior incremento del turismo con un più 51,8%.



Guardando i numeri relativi al gradimento, la maggior parte dei turisti sceglie gli alberghi (81,8% degli arrivi e 71,2% dei pernottamenti), ma il ricorso alle strutture ricettive extra alberghiere risulta in costante crescita: in sei anni gli arrivi di questo tipo sono passati dall'11 al 18,2% e le presenze dal 22,2 al 26,8%. Expo, ha numeri alla mano, indubbiamente fatto conoscere ancora di piu' la Lombardia nel mondo che, per stare al passo coi tempi, si è anche notevolmente riqualificata.

Dopo l'Esposizione universale, infatti, la ricettività alberghiera è stata interessata da un processo di ammodernamento: sono diminuite le strutture di minor qualita' (2 stelle e 1 stella), mentre gli esercizi di lusso sono aumentati. Contemporaneamente è iniziata la crescita esponenziale della ricettività extralberghiera, in particolare delle case e alloggi per vacanze. L'offerta ricettiva lombarda, sempre in base ai dati Istat, e' capillare e articolata in una molteplicità di tipologie: e' composta da 2.805 alberghi (16%) e 14.861 esercizi extralberghieri (84%) per un totale di 17.666 strutture. Tra il 2015 e 2018, inoltre, le case e alloggi per vacanze sono cresciute di 8.913 unita' corrispondenti a 55.965 posti letto, grazie anche alla legge regionale sul turismo del 2015 che ha permesso di dare nuovo lustro a queste forme di ricettività turistica.

Il territorio di Sondrio con il 60,4% e' tra i piu' attrattivi della Lombardia per il turismo italiano. Buona posizione anche per Bergamo (55,5%) e la bassa Lombardia con Pavia (75,1%) e Mantova (71,6%) che registrano le incidenze maggiori. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia.



Un sostanziale bilanciamento tra presenze straniere (49,7%) ed italiane (50,3%) si registra a Sondrio mentre la provincia di Como con il 77% delle presenze straniere si conferma come la provincia lombarda con la maggiore vocazione internazionale seguita da Brescia 872%) e da Lecco (62,6%). Milano (59,3%) e Varese (58,6%) si attestano sul valore medio regionale.



L'offerta alberghiera nel territorio di Sondrio è aumentata dell'1,6% nel triennio 2015-2018. In crescita anche nelle zone di Como (+1,6%), Monza e Brianza (+3,3%) e Brescia (+1,7%). Il comparto extralberghiero e' cresciuto in tutte le province. A Sondrio e a Lecco e' aumentato di una volta e mezzo, a Como e' quadruplicato e a Milano e Brescia e' triplicato.



Sondrio con 112,2 e poi Brescia (70,1) e Como (50,3) sono i territori con la maggiore densità ricettiva cioè il rapporto posti letto per 1.000 residenti. A Milano (114), Monza (94) e Varese (86) si concentrano gli alberghi di maggiori dimensioni. A Brescia (55) e Lecco (38) la dimensione di queste strutture e' superiore alla media regionale. A Varese la dimensione media dell'extralberghiero (27) e' la migliore della regione. Sondrio (14) e' appena al di sotto della media regionale che si attesta a 15.

Secondo i dati Istat rielaborati da Polis Lombardia, la disponibilita' dei posti letto e' passata dai 5.864 del 2015 ai 12.403 del 2018 con un incremento di 6.539 unita'. L'aumento piu' consistente si e' registrato a Brescia dove i posti letto sono passati da 11.422 a 29.030, ovvero + 17.608 e a Milano con un complessivo + 13.159 (erano 5.341 nel 2015 e 18.500 nel 2018). Ultima in classifica Lodi con un passaggio da 97 a 163 con un incremento di 66 posti.