Sondrio le trenta attività storiche per il 2020

Sono trenta le nuove attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia

Sono 353 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nell'anno 2020. Si tratta di 183 negozi storici, 108 locali storici e 62 botteghe artigiane storiche, caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

La parte del leone la fa la provincia di Brescia con 79 nuovi riconoscimenti, seguono Milano con 53; Bergamo 40; Mantova 36; Sondrio 30; Como 24; Varese 23; Cremona e Lecco 20; Monza e Brianza 10. Chiudono le province di Lodi e Pavia con 9. Le nuove attività riconosciute vanno ad arricchire l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che comprende in totale 2.118 imprese.

In Lombardia negozi e locali storici sono riconosciuti dal 2004, nella consapevolezza del valore rappresentato dal patrimonio di questi esercizi, in quanto testimonianze ed espressioni vive dell'identità storica, economica, culturale e urbanistica di un'area e di un territorio.

Nel 2019 è stata approvata una modifica alla legge regionale 6/2010 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere', che ha incluso anche le botteghe artigiane, per riconoscere formalmente la rilevanza del patrimonio delle attività storiche e, in particolare, poterle sostenere in modo più efficace, portando a rango legislativo il percorso di valorizzazione messo in atto in precedenza.

Elenco delle trenta attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia per il 2020 della provincia di Sondrio.

SONDRIO: Trattoria Cima 11 (1965), Locale storico/Storica attività.

Caffè Tourist (1963), Locale storico/Storica attività.

Florio Folini (1952), Negozio storico/Storica attività.

APRICA: Bar Ristorante Barbasch (1963), Locale storico/Storica attività.

Caffè Carving (1939), Locale storico/Storica attività.

ARDENNO: Bar Ristorante dell'Albergo Innocenti (1974), Locale storico/Storica attività.

BORMIO: Bassi Bormio (1937), Negozio storico/Storica attività.

Lumina (1960), Negozio storico/Storica attività.

Pasticceria Pozzi (1970), Negozio storico/Storica attività.

CASPOGGIO: Negrini Andrea (1964), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

CHIAVENNA: Ratti (1937), Negozio storico/Storica attività.

VALMALENCO: Ristorante dell'Albergo Tremoggia (1976), Locale storico/Storica attività.

CHIURO: Ristorante Baffo (1960), Locale storico/Storica attività.

DUBINO: Bar Ristorante dell'hotel Maloia (1939), Locale storico/Storica attività.

Crai Di Niscioli Giacomo (1979), Negozio storico/Storica attività.

Ferramenta De Giacomina (1952), Negozio storico/Storica attività.

GROSIO: Bar Posta (1909), Locale storico/Storica attività.

GROSOTTO: Panetteria Tognoli (1927), Negozio storico/Storica attività.

LANZADA: Masa Salumi (1953), Negozio storico/Storica attività.

MADESIMO: Osteria Vegia (1975), Locale storico/Locale storico.

PIANTEDO: Panificio Pasticceria Pedroncelli (1969), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

POGGIRIDENTI: Macelleria Nobili (1962), Negozio storico/Storica attività.

PONTE IN VALTELLINA: Osteria Sole (1957), Locale storico/Storica attività.

TEGLIO: Alimentari Valli (1946), Negozio storico/Storica attività.

Macelleria Valli (1961), Negozio storico/Storica attività.

TIRANO: Oreficeria Damiani 1927 (1968), Negozio storico/Storica attività.

Edicola Rinaldi (1927), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Marianna (1941), Locale storico/Storica attività.

Panificio e Pasticceria Della Pona Daniele & C. (1973), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana.

VILLA DI TIRANO: Alimentari (1955), Negozio storico/Storica attività.