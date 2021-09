Sondrio l’uva è in festa al mercato coperto in piazzale Bertacchi

Sabato 25 settembre l’appuntamento firmato Campagna Amica sarà anche a Milano, con unadoppia iniziativa al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/a e al Centro Pavesi con la spremitura dell’uva per i bambini e degustazioni di vini.

Mentre si attende che la vendemmia 2021 entri nel vivo con la raccolta dei Nebbioli in Valtellina e Valchiavenna, la “festa dell’uva” arriva in città con gli appuntamenti organizzati nei mercati contadini di Campagna Amica Coldiretti a Sondrio e in diverse città della Lombardia: si parte domani, sabato 25, proprio dal capoluogo valtellinese, con un’esposizione a tema al Mercato Coperto di piazzale Bertacchi.

“Un’occasione per scoprire direttamente dai produttori non solo i segreti su vino e uva, ma anche per poter trovare e acquistare i prodotti autunnali e del nuovo raccolto oltre, ovviamente, ai formaggi della stagione d’alpeggio che si va concludendo” rimarca Coldiretti Sondrio.

Sabato 25 settembre l’appuntamento firmato Campagna Amica sarà anche a Milano, con unadoppia iniziativa al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/a e al Centro Pavesi con la spremitura dell’uva per i bambini e degustazioni di vini. A Brescia, al farmers’ market di Piazzetta Cremona, tasting guidato dei vini del territorio con i tutor Coldiretti, mentre esposizioni a tema saranno allestite a Pizzighettone (Cremona) e Borgo Virgilio (Mantova).

Nella giornata di domenica 26 settembre, invece, appuntamento nei mercati di Grazie di Curtatone (Mantova) e Crema (Cremona) con mostre dedicate al nettare degli dei e ai primi prodotti autunnali.