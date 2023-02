Sondrio: no ad aumento tasse comunali e contributi per le bollette

Da Regione Lombardia fino a 900 mila euro al Comune di Sondrio grazie alla legge sul settore idroelettrico

Il 2023 è iniziato sotto buoni auspici per i cittadini di Sondrio che possono contare su tariffe comunali invariate rispetto al 2022 e su contributi per pagare le bollette elettriche. Un aiuto straordinario che li pone in una situazione privilegiata, condivisa con tutti i residenti sul territorio provinciale, rispetto al resto d'Italia dove, invece, i rincari energetici hanno costretto molti Comuni ad aumentare le imposte.

I soldi arrivano direttamente dalla Regione Lombardia che ha destinato alla Provincia e ai Comuni le risorse aggiuntive incassate dalle aziende idroelettriche per l'energia gratuita. A beneficiarne sono le utenze pubbliche e le utenze domestiche per un risparmio effettivo, indiretto o diretto, per i cittadini. Il Comune di Sondrio, grazie agli oltre 300 mila euro ricevuti, è riuscito a pagare le bollette per scuole e palestre e una parte delle spese per l'illuminazione pubblica senza dover incidere sulle imposte comunali che sono rimaste invariate.

«Come tutti sanno i rincari sono stati notevoli e ci avevano messo in seria difficoltà - spiega l'assessore al Bilancio Ivan Munarini -: nel 2022 le bollette pagate dal Comune sono aumentate rispetto all'anno precedente.

Il contributo che la Provincia ci ha assegnato utilizzando i trasferimenti della Regione è stato fondamentale e siamo riusciti a chiudere il bilancio in pareggio senza incidere sulle imposte comunali. Mantenere i conti in ordine è importante per un ente pubblico, soprattutto per non gravare sui cittadini: aver confermato le vecchie tariffe per Imu, Tari, Tosap e le altre tasse comunali, in una fase così difficile, è stato un grande successo.

Oltre agli aiuti di cui potranno beneficiare le famiglie residenti che faranno salire potenzialmente fino a oltre 900 mila euro il contributo totale per la nostra città».

Ai fondi versati direttamente al Comune, infatti, si aggiungono i contributi una tantum per le bollette del 2021 destinati alle famiglie con reddito Isee fino a 30 mila euro: in vista della scadenza del 28 febbraio, sono iniziate a pervenire le domande di contributo. Sul sito internet www.comune.sondrio.it si possono scaricare il bando e la modulistica. Per informazioni è possibile chiamare lo 0342 526284 o scrivere a energia@comune.sondrio.it.