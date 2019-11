Sondrio fondi per interventi di messa in sicurezza del territorio

Ad Agosto già stati assegnati alla provincia 800 mila euro

Oltre 300.000 euro per 4 opere di messa in sicurezza del territorio per i danni conseguenti all'ondata di temporali che l'11 e il 12 Giugno 2019 avevano flagellato la provincia di Sondrio: e' quanto ha stanziato Regione Lombardia, grazie a una rimodulazione del Piano di investimenti (già approvato dal Dipartimento centrale della Protezione civile il 13 Agosto).

Per queste eccezionali piogge - che avevano colpito in maniera pesante anche le province di Brescia e Sondrio - il governo precedente aveva a suo tempo riconosciuto lo stato di emergenza in tempi brevi.

L'attuale stanziamento di 300 mila euro va a sommarsi agli 800 mila euro circa gia' destinati alla provincia di Sondrio ad Agosto per il ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, e alle misure per garantire continuita' amministrativa nelle zone colpite e per interventi urgenti di assistenza alla popolazione.

Delebio - Val Lesina. Lavori di pronto intervento per messa in sicurezza tratti di strade nell'area montana della Val Lesina: euro 42.923,72; Delebio - Val Lesina (versante montano). Monitoraggio frana di Canargo: euro 250.000; Delebio - versante sinistro torrente Lesina in Val Lesina. Incarico di consulenza geologica nella gestione dell'emergenza relativa agli eventi alluvionali del mese di giugno 2019 e di predisposizione del monitoraggio della riattivata "frana di Canargo" nel periodo da luglio a novembre: euro 13.688,40;

Traona - Traona-Loc. Poiach. Intervento di spurgo e pulizia della condotta fognaria comunale intasata a seguito degli eventi alluvionali dell'11 e 12 Giugno 2019 intervento eseguito: euro 658,80. Totale: 307.270,92 euro.