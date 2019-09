Sondrio quattro progetti per la sicurezza stradale

Da Regione Lombardia 470 mila euro a sostegno di comuni e province

Sono 73 le proposte progettuali che Regione Lombardia cofinanzierà per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale. Il decreto, con gli importi di cofinanziamento regionale per Comuni, Unioni di Comuni e Province, e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'importo totale per i 73 progetti ammonta a circa 25 milioni di euro, di cui quasi 10 a carico di Regione Lombardia, il resto a carico degli Enti beneficiari.

Il bando della Regione a cui hanno riposto gli Enti prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali come la realizzazione o il miglioramento di rotatorie, attraversamenti pedonali e ciclabili, segnaletica anche luminosa, piste e percorsi ciclo pedonali, oltre all'installazione di nuovi semafori e di barriere di sicurezza.

Nel bando era prevista inoltre la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione. Alcune tipologie progettuali hanno previsto la realizzazione di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della sede stradale, banchine di fermata di bus, isole salvagente, arredo urbano specifico per la moderazione del traffico.

Sono 4 i Comuni della provincia di Sondrio ammessi a cofinanziamento regionale, per un totale di circa 1.064.000 euro, di cui circa 470.000 dalla Regione Lombardia: Comune di Berbenno di Valtellina: 176.000 euro, di cui 79.200 dalla Regione; Comune di Castione Andevenno: 295.000 euro , di cui 100.000 dalla Regione; Comune di Civo: 214.100 euro, di cui 100.000 dalla Regione; Comune di Sondrio: 379.184 euro, di cui 189.592 dalla Regione.