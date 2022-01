Sondrio restyling della biblioteca Pio Rajna

L'intento è , insieme, di valorizzazione culturale e irrobustimento strutturale. Sul futuro della biblioteca comunale "Pio Rajna" di Villa Quadrio, la giunta amministrata dal sindaco Marco Scaramellini pensa in grande.

Tanto da avere messo in campo un importo pari a 415 mila Euro e da puntare a ottenere un finanziamento da Regione Lombardia che ha emesso un apposito bando per l'"assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali, di innovazione e sostenibilità".

Il quadro dei lavori in programma è composito e articolato in tre lotti. Con il primo la giunta sondriese punta a realizzare il nuovo ingresso, un viale d'accesso e a sistemare la sede della Società storica con un occhio puntato anche sull'impianto di illuminazione. Importo dei lavori: circa 208 mila Euro.

Con il secondo, invece, pari a circa 11 mila Euro, l'amministrazione prevede di realizzare un nuovo impianto antintrusione. Vi è poi il terzo che , con circa 40 mila Euro di importo, mira a costituire un nuovo impianto per la rilevazione degli incendi.

Figurano poi nel novero dei lavori in programma complessivamente anche il ripristino e il restauro delle superfici affrescate e la fornitura di attrezzatura destinata agli ipovedenti. Un'opera che mira non soltanto a potenziare un edificio storico ma anche a ottimizzarne la fruizione.