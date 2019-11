Sondrio riceve il premio "Best practice"

In una realtà nazionale che vanta record negativi nell'evasione delle istanze, il comune di Sondrio è tra i pochi in Italia ad aver concluso tutte le istruttorie in archivio.

Sondrio isola felice del condono edilizio. In una realtà nazionale che vanta record negativi nell'evasione delle istanze, il comune capoluogo è tra i pochi in Italia ad aver concluso tutte le istruttorie in archivio. I dati sono emersi dal "Secondo rapporto sul condono edilizio in Italia", realizzato dal centro studi Sogeea, presentato mercoledì scorso a Roma, in Senato.

Più di quattro milioni di pratiche ancora da evadere corrispondono a circa 19 miliardi di euro di mancati introiti per oneri, diritti di istruttoria e di segreteria, sanzioni non incassati: una somma considerevole, pari a circa 1,2 punti del prodotto interno lordo italiano. Un grave problema per il nostro Paese, considerato che sono trascorsi quasi 35 anni dalla prima legge sul condono edilizio, che non esisterebbe se tutti i comuni fossero virtuosi come Sondrio, a cui è stato assegnato il premiO Best practice 2019, ritirato dal Sindaco Marco Scaramellini.

Se a Sondrio, come a Trento e a Vicenza, sono state evase tutte le pratiche di condono edilizio, e incassati i relativi oneri, in altre città ve ne sono moltissime ancora in giacenza, è il caso di Roma, la capolista di questa speciale classifica, e di Napoli, mentre nelle posizioni più basse, dunque più virtuose in questo caso, figurano Torino e Milano. A livello regionale, in Campania rimangono 650 mila pratiche da evadere, in Sicilia 620 mila, in Piemonte 380 mila e in Lombardia 320 mila circa. Il dossier è stato realizzato con la collaborazione dei comuni che, tramite un apposito portale, hanno comunicato i numeri relativi al proprio territorio, traendoli da archivi solo in parte digitalizzati.