Sondrio: un Pronto Soccorso all'avanguardia

L'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera e l' assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori, stamane martedì 15 Maggio,hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione del Pronto Soccorso e del nuovo laboratorio analisi dell'Ospedale di Sondrio.

La cerimonia ha visto il coinvolgimento di numerosi rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, e di altrettanto numerosi operatori di Asst ValtLario che, peraltro, alle 14.30 di oggi potranno effettuare una visita ad hoc del Pronto Soccorso.

Con questo intervento "Regione Lombardia conferma l'attenzione per la sanità di montagna e per questo presidio, un hub per l'intera Valtellina per quanto riguarda l'Emergenza urgenza e trauma center in grado di assistere in modo appropriato i pazienti con poli trauma", sono state queste le prime parole pronunciate dall'assessore al Welfare alla cerimonia.

Quest'opera offre una pluralità di servizi garantiti ai pazienti. Da quelli più piccoli, nel Pronto soccorso pediatrico, a quelli con situazioni più critiche accolti nelle Shock Room con accesso dedicato. Ottima anche la creazione di percorsi e spazi ad hoc destinati ai pazienti che presentano codici di gravità diversi, la sala 'rosa' riservata alle donne vittime di violenza e il servizio di mediazione culturale telefonica in 20 lingue, che consente di comunicare simultaneamente con i pazienti turisti/stranieri.

L'altro grosso investimento fatto da Regione Lombardia riguarda il nuovo laboratorio analisi finanziato con 1,5 milioni di euro (700 per lavori di ristrutturazione e 800 per attrezzatura). La nuova struttura, centro di riferimento provinciale per Ematologia e Citometria, Microbiologia e studio delle coagulopatie, è dotata delle più innovative strumentazioni che il processo di analisi dei campioni qua introdotto sia il primo nel sistema sanitario pubblico lombardo in grado di accelerare in maniera considerevole i tempi di refertazione degli esami e al contempo abbattere i costi, attraverso un accorpamento dei vari processi diagnostici in un solo passaggio, totalmente automatizzato.

