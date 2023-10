Sport e inclusione: con “Stalla dei sogni” tutti in sella senza distinzioni

L’evento è parte della Coppa Italia Pony club circuito integrato Fise e finale del Campionato regionale di dressage Fisdir della Lombardia.

‘La stalla dei sogni’, il concorso ippico organizzato dall’associazione Sogni e Cavalli onlus’ di Pavia, domenica 22 ottobre taglia il traguardo della dodicesima edizione. La manifestazione è stata presentata, lunedì 16 Ottobre, dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni.

Presenti, tra gli altri, Maria Elena Rondi presidente della realtà pavese che promuove l’attività equestri anche per le persone disabili. L’associazione grazie ai suoi volontari consente infatti anche alle persone con disabilità di poter montare sia a scopo riabilitativo, sia portando avanti ‘ambizioni’ sportive.

L’evento è parte della Coppa Italia Pony club circuito integrato Fise e finale del Campionato regionale di dressage Fisdir della Lombardia.

“In Lombardia, ancora una volta, – ha spiegato Lara Magoni – lo sport è protagonista per l’inclusione con un’associazione presente da anni sul territorio e che lavora con impegno e professionalità. Noi siamo a fianco di questa iniziativa che ha anche un aspetto agonistico. Si svolgerà infatti il campionato regionale nel quale si sfideranno piccoli e grandi campioni”.

Il binomio sport e cavallo in Regione Lombardia è una realtà molto importante. Ci sono 30.000 tesserati, 365 centri ippici. “Il cavallo – ha sottolineato – è un grande amico dell’uomo, un animale molto fedele che ci accompagna anche in un percorso di crescita. Regione Lombardia, anche alla luce di questi numeri, ha tra l’altro messo in campo ‘Scuola in sella’ proprio per avvicinare i bambini al mondo dell’equitazione”.

“Regione Lombardia – ha precisato – grazie anche alla collaborazione con l’Assessorato al Welfare – sta mettendo a punto un bando da un milione di euro per l’acquisto di protesi e ausili per praticare sport. L’ennesima dimostrazione che l’aver inserito l’importanza dello sport in Costituzione è solo un primo passo per farlo diventare un diritto di ogni bambino”.

Sull’iniziativa è intervenuta anche l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.

“L’evento organizzato da Sogni e Cavalli onlus – ha detto Elena Lucchini – è una straordinaria iniziativa pavese che promuove l’attività equestre per le persone disabili. Grazie ai tanti volontari, l’associazione consente infatti anche ai disabili di poter montare sia a scopo riabilitativo, sia portando avanti ambizioni sportive. Le attività equestri hanno sempre avuto costi importanti sia per il mantenimento che per gestione dei cavalli. Se a questi si aggiungono le difficoltà legate alla necessità di adottare attrezzature e ausili specialisti e lezioni individuali, si comprende quanto il lavoro generosamente offerto dai volontari sia prezioso. Prezioso per i disabili, per le loro famiglie, per tutti noi”.