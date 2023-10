Sport e legalità con le Fiamme Gialle

Ritrovaci su Facebook

Caleidoscopio

10 Ottobre 732 nei pressi di Poitiers, in Francia, il capo dei Franchi, Carlo Martello e i suoi uomini sconfiggono per la prima volta nell'Europa occidentale un'armata di Mori, seppur di dimensioni modeste. Il governatore di Cordova, Abd-ar-Rahman, rimane ucciso in battaglia.