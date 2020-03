Spostato al 9 Aprile il termine bando innovazione filiere di economia circolare

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno accolto la richiesta di proroga dei termini di scadenza del Bando Innovazione delle filiere di economia circolare fase 3 che è stato spostato dal 13 marzo al 9 aprile 2020.

Unioncamere ha già quindi adottato il provvedimento di proroga chiesto dallo stesso mondo camerale, associativo e imprenditoriale causa emergenza sanitaria in Lombardia e in altre zone in particolare del Nord Italia dovuta all'epidemia di Coronavirus (COVID-19).

L'attuale situazione ha portato infatti all'inevitabile diminuzione di alcune attività aziendali delle imprese lombarde, tra cui la possibilità di organizzare la partecipazione al presente Bando. Così una Nota dell'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.