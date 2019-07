Spreco alimentare da Regione risorse economiche

Oltre 2,5 mln di euro per favorire raccolta dei prodotti tra gli obiettivi il recupero del 50 per cento delle eccedenze entro 2025

Regione Lombardia compie ulteriori passi in avanti verso la tutela e la promozione del diritto al cibo: l'assessore Stefano Bolognini ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dei dieci progetti ammessi al finanziamento regionale.

I 10 progetti ammessi (5 in continuità con il piano 2017/2018 e 5 nuovi) sono stati finanziati con 2.557.000 euro. Tra le aree di intervento ci sono il recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell'equilibrio nutrizionale per tutti i beneficiari dell'aiuto; il recupero e la raccolta di prodotti specifici per l'alimentazione delle categorie più fragili come bambini e anziani; il consolidamento della raccolta e distribuzione attraverso gli 'empori solidali', cioè i piccoli market in cui le persone in difficoltà possono scegliere i prodotti raccolti attraverso donazioni di privati o di organizzazioni di terzo settore e ritirarli gratuitamente.

Prevista anche la formazione del personale con particolare attenzione alla normativa igienico sanitaria Haccp (Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) , alla conservazione e alla somministrazione degli alimenti. Le attività dovranno realizzarsi nel biennio 2019/2020 e concludersi entro Dicembre 2020.



Il piano di azione contro la povertà alimentare in Regione Lombardia prende il via con la delibera approvata nel novembre del 2018 sulla 'Promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo biennio 2019/2020' che, tra l'altro, stanziava 2.000.000 di euro di cui 1.800.000 destinati alle attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e i restanti 200.000 per gli enti di terzo livello al fine della costruzione di progetti a copertura regionale.

Regione Lombardia, nel Dicembre 2018 ha poi emanato l'avviso pubblico contenente i termini e le modalità di realizzazione degli obiettivi e alla scadenza dei

termini sono stati ammessi i 10 progetti.