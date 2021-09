Ss42, lavori impianti traffico limitato asse interurbano di Bergamo

Per permettere l'esecuzione dei lavori la statale verrà chiusa al traffico dal km 5,000 al km 3,400, in carreggiata sud, dell'asse interurbano di Bergamo, su tutte le corsie a partire dal 13 settembre fino all'1 ottobre dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Programmati gli interventi che consentiranno alla Provincia di Bergamo l’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione della galleria "Papa Giovanni XXIII" in carreggiata sud della statale 342 "Asse interurbano di Bergamo" dal km 5,000 al km 3,400, a seguito degli accordi tra ANAS S.p.a e la Provincia.

Per permettere l'esecuzione dei lavori la statale verrà chiusa al traffico dal km 5,000 al km 3,400, in carreggiata sud, dell'asse interurbano di Bergamo, su tutte le corsie a partire dal 13 settembre fino all'1 ottobre dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi.

Gli utenti che provengono da Como dovranno uscire dalla statale 342 allo svincolo di CALUSCO D’ADDA/TERNO D’ISOLA imboccare la SP 166 (Via Como) in direzione Bergamo, proseguire per la Via Vittorio Veneto in Comune di Presezzo e Via Milano in direzione Bonate Sopra. L’immissione in statale è consentita alla terza rotatoria presente su Via Milano seguendo l'indicazione per Venezia in Comune di Bonate Sopra.