In Lombardia la strada statale 671 “della Val Seriana” è temporaneamente chiusa ad Albino per un incidente

In Lombardia la strada statale 671 “della Val Seriana” temporaneamente chiusa ad Albino, in provincia di Bergamo, al km 14 e in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli è stata riaperta.