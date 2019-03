Staffetta master gp Santi campione d'Italia

Morbegno ottiene il bronzo tra i master 45 e Gp Valchiavenna quarta negli allievi

Festa del cross per la Fidal vuol dire due giorni intensi di gare, sport, impegno e passione in nome della corsa campestre, la disciplina che tempra durante l’inverno il fisico e lo spirito di chi pratica l’atletica leggera.

Dopo tre edizioni a Gubbio, la Festa del cross 2019 si è trasferita in Piemonte, nella suggestiva location della Reggia di Venaria Reale (TO) e nei prati della Mandria, in palio i titoli italiani individuali, per regioni, di società e a staffetta.

Sabato 9 Marzo il palcoscenico è tutto per le staffette master dove il GP Santi si porta a casa il titolo italiani nei master 45 grazie a Michele Penone, Graziano Zugnoni (campione italiano master anche la settimana scorsa in Sardegna), Ivan Gerna e Roberto Pedroncelli (medaglia di bronzo al campionato italiano individuale master); ma anche il GS CSI Morbegno si mette in mostra conquistando la medaglia di bronzo nei master 65 con Luigi Campini, Ivano Testa, Salvatore Tarabini e Aurelio Mazzoni.

Domenica 10 marzo occhi puntati sulle gare individuali e di CdS. In gara con la canottiera della rappresentativa lombarda la talamonese Maria Gusmeroli che nelle cadette chiude al 64° posto. La Lombardia vince nella classifica cadetti e nella combinata.

Nella gara allievi diversi gli atleti della provincia di Sondrio al via: bravo Nicola Fumagalli (GP Valchiavenna/22°), il compagno di squadra Davide Gini (31°), Matteo Bardea (36°), Davide Curioni (GP Santi/52°), i compagni di squadra Giovanni Zugnoni (75°) e Davide Paragoni (89°), Gabriele Biavaschi (GP Valchiavenna/102°), il compagno di squadra Gianluca Paggi (257°). “Partenza allievi con più di trecento atleti, percorso muscolare con leggeri saliscendi e curve impegnative che portava sempre a rilanciare l’andatura a ogni passaggio – il racconto del CT del GP Valchiavenna Roberto Tonucci - Nicola e Davide, già abituati a questi tipi di percorso, si sono difesi bene, mentre Gabriele più pistaiolo ne ha risentito un po'. Comunque bravi gli allievi a conquistare una medaglia di legno che vale tanto per il GP Valchiavenna, mai così vicino al podio nazionale come società (bisogna tornare all’inizio degli anni 2000 per trovare un altro chiavennasco nella parte alta della classifica, ovvero Luca Del Curto)”. Per la cronaca il sodalizio di Adriano Santi è 10° a livello di società allievi.

Nelle allieve presente la squadra del GP Santi: 59° Greta Contessa,165° Anna Tosarini, 182° Serena Barini, 185° Giulia Oregioni. Nelle juniores femminili sesto posto per la Polisportiva Albosaggia grazie all’ottimo 18° posto di Katia Nana, al 42° di Gaia Bertolini e al 43° di Federica Eterovich; per il GP Valchiavenna (11° come società) Cristina Molteni stacca il 26° posto, mentre le compagne di squadra Alessandra Succetti e Diana Secchi sono, rispettivamente, 89° e 96°, per il GP Santi arrivano il 68° posto di Anna Scisetti e il 74° di Giorgia Fascendini.

Nella gara juniores di 8 km bella prova per Stefano Bonomi Boseggia (Pol. Albosaggia) che si classifica al 16° posto, mentre il compagno di squadra Saverio Staffanoni è 21° tra le promesse nella gara di 10 km corsa con i senior.