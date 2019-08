Stazione Centrale a Milano aggressioni etniche

Iracheno ubriaco aggredisce bengalese nella serata di lunedì 20 Agosto

Continuano le aggressioni tra diverse etnie presenti a Milano, come segnala l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ieri sera lunedì 19 Agosto, in un chiosco accanto alla Stazione Centrale di Milano, dove un 32enne bengalese che lavorava nel locale come cameriere è stato prima insultato e poi aggredito con una bottiglia in testa da un iracheno visibilmente ubriaco di 38 anni. Il primo è stato medicato dai soccorritori, il secondo è stato denunciato per lesioni aggravate e multato per ubriachezza molesta.