Stazione ferroviaria Sondrio inaugurata postazione ricarica e-bike

Nell'area della stazione ferroviaria con la ciclostazione si allarga l'offerta di servizi per chi si sposta sulle due ruote

Nell'area della stazione ferroviaria è nato il polo della mobilità sostenibile: una scelta ponderata dall'Amministrazione comunale decisa a trasformare Sondrio in una smart city, sul modello delle città del nord Europa, e a offrire una serie di servizi innovativi a vantaggio di residenti e turisti. Nel pomeriggio di oggi, l'assessore all'Urbanistica, alla Mobilità e all'Ambiente Carlo Mazza ha presentato la colonnina di ricarica per le e-bike installata nei giorni scorsi da Aevv Impianti e già operativa.

Il servizio è completamente gratuito e non necessita di prenotazione: è sufficiente collegare la propria bicicletta elettrica a una delle quattro prese posizionate ai lati della colonnina, resa visibile dal logo di Sondrio a colori, per ricaricarla.

La colonnina è posizionata sul lato est della ciclostazione e offre anche quattro prese usb per la ricarica di telefoni cellulari, tablet e computer. ≪Questo polo della mobilità sostenibile - ha spiegato l'assessore Mazza - con la ciclostazione e l'attivazione dei diversi servizi che offre e il car sharing con le auto elettriche di "E-vai", si arricchisce con la colonnina, a completare la dotazione per i ciclisti, e si completerà con l'installazione di totem multimediali nell'area di sosta davanti all'ingresso della stazione ferroviaria che forniranno informazioni turistiche. A breve arriverà anche la navetta elettrica ordinata mesi fa per il trasporto pubblico≫.

Le colonnine per la ricarica sono sei in totale, tutte previste nella convenzione sottoscritta dal Comune con Aevv Impianti, tre per le e-bike e tre per le auto elettriche. Le altre due per le biciclette sono state installate in piazza Garibaldi, davanti a Palazzo Martinengo, e nella frazione Ligari. Nel parcheggio di piazzale Merizzi, in prossimità della chiesa del Sacro Cuore, in via Aldo Moro, e nei pressi del cimitero, in via San Giovanni Bosco, si trovano i punti di ricarica per le auto.

Presso la ciclostazione che offre ricovero alle biciclette, per poche ore o un giorno intero, con possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, è possibile noleggiare le e-bike, ne sono disponibili 12, per scoprire i dintorni di Sondrio salendo verso le frazioni, fino alla passerella sulle Cassandre, oppure raggiungendo il Sentiero Valtellina.

Nella struttura, aperta da un paio di mesi, è in funzione la ciclofficina per le piccole manutenzioni ed è possibile usufruire del servizio di marchiatura che consente di incidere sul telaio della bicicletta un codice di otto cifre, una sorta di targa, riconosciuto a livello europeo. Una traccia, resa visibile da una vetrofania, che segnala il mezzo marchiato e registrato, rendendolo meno attraente per un ladro che difficilmente riuscirebbe a rivenderlo.

La ciclostazione è stata realizzata dall'Amministrazione comunale grazie ai fondi del progetto Interreg "Liveliness", di cui è capofila per la parte italiana. Repower è il capofila svizzero, mentre gli altri partner sono la Comunità Montana di Sondrio, la società "E-Vai", il Politecnico di Milano, la Fondazione Politecnico di Milano, Anci Lombardia e la Regione Bernina.