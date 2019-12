Stelvio è pronta per la Coppa del Mondo

Una Stelvio imbiancata da cima a fondo ha fatto bella mostra di sé in occasione del controllo neve tenutosi nella tarda mattinata di lunedì 16 Dicembre

L’ex discesista austriaco Hannes Trinkl, uno che conosce bene la pista bormina avendola domata nel 1993 e nel 2000 e che oggi ricopre il ruolo di direttore di gara per le prove veloci di Coppa del Mondo, accompagnato da Massimo Rinaldi, direttore sportivo dello sci alpino azzurro, da Omar Galli, direttore di gara a Bormio, Pasquale Canclini, direttore tecnico di Bormio Ski, e dal “colonnello” Tino Pietrogiovanna ha ispezionato ieri la Stelvio potendone constatare il completo innevamento e dando quindi l’ok per le due gare di Coppa del Mondo di fine dicembre, la discesa del 28 e la combinata alpina del 29.



Un controllo, quello di oggi, che è di routine a 10 giorni dall’inizio di un altro grande fine anno bormino dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino, con gli uomini jet impegnati in due gare di spessore assoluto. Malgrado l’innalzamento delle temperature, il delegato FIS Hannes Trinkl ha trovato una Stelvio con un ottimo fondo e ha potuto constatare come gli organizzatori bormini abbiano stoccato a quota 2000 metri una buona quantità di neve, utilizzabile in caso di necessità per preparare a dovere la pista per discesa e combinata. Ottimo il lavoro eseguito fin qui sulla pista dagli uomini coordinati da Omar Galli che hanno posizionato da tempo le reti di protezione A su tutto il percorso e che stanno terminando di piazzare anche le reti B.