Stelvio palcoscenico della Coppa del mondo di sci

Presentata, giovedì 20 Settembre, la Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà a Bormio il 28 e 29 Dicembre

E' stata presentata giovedì 20 Settembre, a Bormio (So), la Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà proprio nella località valtellinese il 28 e 29 Dicembre.

Presente l'assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori, che ha ringraziato il sindaco di Bormio, gli Enti locali e la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), che hanno sostenuto l'evento anche per le importanti ricadute sul territorio. «Un ringraziamento va inoltre all'Associazione Cancro Primo Aiuto - ha aggiunto Sertori -, perchè la solidarietà in una manifestazione come questa è fondamentale, e ad Areu, Ospedale di Sondalo e Asst di Sondrio, che, garantendo un supporto sanitario costante, permettono che le gare possano svolgersi in totale sicurezza».

La Pista Stelvio, inaugurata nel 1982 per la prima edizione di World Series ed entrata in questi ultimi 30 anni nella storia dello sci alpino internazionale, sara' ancora una volta teatro di una nuova importante manifestazione sportiva, la Coppa del Mondo di sci alpino che si svolgerà il 28 e 29 Dicembre. Campioni da tutti i Paesi e diverse specialità si misureranno nella discesa libera maschile (28 Dicembre) e nel supergigante maschile (29 Dicembre) su uno dei tracciati più difficili al mondo.