Strada statale 38 - Variante di Morbegno a fine Ottobre l'inaugurazione

Domenica 28 e lunedì 29 Ottobre, giornate dedicate alla biciclettata e camminata per celebrare l'apertura della statale al pubblico

Due giorni di inaugurazione per la nuova strada statale 38 - Variante di Morbegno, che si svolgeranno il 28 e 29 Ottobre. Nella giornata di domenica 28 si terrà la biciclettata/camminata aperta al pubblico. L'appuntamento è alle ore 13:30 presso il nuovo ponte dell’Adda - rotonda di Talamona.

La partenza della camminata/biciclettata è prevista per le ore 14.15. Lungo il percorso, il cui accesso sarà consentito solo a pedoni e biciclette, verranno allestiti punti di ristoro con assaggi di prodotti tipici locali e saranno in programma momenti di intrattenimento per bambini e animazione musicale. E' prevista inoltre assistenza da parte della Protezione Civile durante l'intero evento.

Nella giornata di lunedì 29, a partire dalle ore 12.00 si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza delle Istituzioni. Interverranno Andrea Ruggeri Sindaco di Morbegno, Luca della Bitta Presidente della Provincia, Ennio Cascetta Presidente Anas, Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato di Anas, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A moderare l'evento Massimo Sertori, Assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni. Il ritrovo è presso il Viadotto Adda-Talamona, Svincolo di Tartano, dove alle ore 13.00 è previsto il taglio del nastro, a cura delle Autorità presenti e alle ore 16.00 verrà aperto al traffico il Lotto I della variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano.

Programma inaugurazione SS38