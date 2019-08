Strade sicure, undici anni di sicurezza con l'Esercito in città

Strade Sicure, compie oggi, domenica 4 Agosto 2019, undici anni di impegno dell'Esercito nel garantire la sicurezza dei cittadini nelle città italiane e contrasto alla criminalità

Impegno, sicurezza dei cittadini , contrasto alla criminalità, vigilianza dei siti ed obiettivi sensibili in sintesi l'attività che l'Esercito ha compiuto negli undici anni di Strade Sicure.

Il 4 Agosto del 2008, diventava realtà l'applicazione della legge n. 125 del 24 Luglio 2008, che decretava l’inizio di un’operazione che impegna gli uomini e le donne con le stellette, congiuntamente alle forze di polizia per il controllo e presidio del territorio e delle principali aree metropolitane, nonché la sorveglianza dei punti sensibili per contrastare la criminalità e prevenire possibili attacchi terroristici.

L'Esercito è partito con una forza di più di 3 mila unità, per arrivare nel corso degli anni all'impiego di ben 7 mila e più militari impegnati sull’intero territorio nazionale. Tutto il personale è a disposizione dei Prefetti che ne hanno fatto richiesta, i risultati fin qui ora raggiunti mostrano quanto sia stato efficae l’impiego del personale militare in supporto alle forze dell’ordine cheha contribuito in modo significativo all’innalzamento del livello di sicurezza percepito dalla popolazione.

Il contributo dato dalla Forza Armata dall’assolvimento è evidente così come testimoniato dai risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi: quasi 191.000 persone controllate di cui oltre 420 tratte in arresto, a cui si sommano i sequestri di quasi 220 automezzi, di 42 armi e di oltre 58 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Dati che, se riferiti all’avvio dell’attività nell’Agosto 2008, vedono tali numeri attestarsi a: quasi 3 milioni e mezzo di individui controllati, per un totale di 16.000 arresti e innumerevoli sequestri riguardanti circa 13.000 tra auto e moto, quasi 1.200 armi e più di 2.300 chili di sostanze stupefacenti.

A Milano, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Bolzano e Brennero operano i militari che fanno parte del Raggruppamento “Lombardia Trentino Alto-Adige”. A livello statistico, sulle piazze lombarde ad opera del 7° Raggruppamento , nell’ultimo anno sono più di 4 mila le persone identificate, 250 le persone denunciate, delle quali più di 120 tratte poi in arresto, otlre 2 chili e mezzo gli stupefacenti sequestrati, circa duecento i veicoli controllati di cui una decina sequestrati.

Sette sono i “complessi” che compongono il Raggruppamento. Circa 300 sono i militari del 7° Reggimento Alpini che ha la sua sede nella storica caserma Salsa-D’Angelo, nel cuore di Belluno. Militari di altri reparti della Brigata alpina Julia (di cui il 7° Reggimento fa parte) quali appunto il reggimento logistico Julia di Merano, il 5° reggimento Alpini di Vipiteno, il Reparto Comando e Supporti Tattici della Julia di Udine, ed altri componenti esterni alla Brigata ne completano l’organico.

Per gli uomini del 7° Raggruppamento si tratta della seconda operazione in terra lombarda, già nel 2018 erano presenti nell’area di Milano forti dell’esperienza maturata a Roma (2009, 2015 e 2018), Caserta (2011/12) e Val di Susa (2014 e 2017). Comprensibile soddisfazione è stata espressa dal Comandante del Raggruppamento (già Comandante del 7° alpini) Colonello Stefano Fregona nell' undicesimo anniversario di Strade Sicure “sono molto fiero dei miei uomini e donne, la loro professionalità è garanzia di sicurezza. Risultati come quelli che stiamo conseguendo sono il frutto dell’intenso addestramento svolto nei mesi di preparazione”.

Un impegno costante sempre a fianco della gente per la gente a stretto contatto con il territorio così come dimostrano le testimonianze di alcuni militari qui di seguito riportate.

Silvia Scafi, 24 anni a Dicembre, piemontese di Torino, ha terminato l’iter formativo per Ufficiali (Accademia Militare – Scuola di Applicazione) nel corso dell’anno 2018 e attualmente riveste il grado di Tenente ed ha il delicato compito di fare la comandante di uomini a Milano, nell’ambito del Raggruppamento su base 7° reggimento alpini. «Sono alla prima esperienza in un’operazione sul territorio nazionale – afferma la giovane Ufficiale che proviene dal Reparto Logistico Julia di stanza a Merano – ho alle dipendenze più di 100 tra uomini e donne, che contribuiscono quotidianamente alla sicurezza di alcune zone della città di Milano. Fin da subito ho avuto ben chiari i valori che un Soldato deve incarnare, dalla forza di volontà allo spirito di servizio alla professionalità in un servizio che ci vede quotidianamente impegnati accanto alla popolazione. La divisa – prosegue Silvia - mi è sempre piaciuta, e fin da piccola desideravo diventare un Ufficiale dell’Esercito, ed ora sono qui con un incarico di responsabilità, determinata più che mai a fare bene il mio lavoro per contribuire a raggiungere l’obiettivo finale».

La popolazione di Milano ma anche delle altre piazze dove insistono i militari del 7° Raggruppamento, risponde generalmente in maniera molto positiva alla presenza dei militari, che inizialmente doveva essere temporanea, ed ora dopo 11 anni è diventata una consuetudine.

«Si pensi che a volte, la gente lascia pagato il caffè ed il cornetto – afferma con un gran sorriso il 1°Caporal Maggiore Francesco Todisco, 29 anni, napoletano (alle dipendenze del Ten. Scafi) - ovviamente tutto ciò ci fa molto piacere, ci rende proprio felici, sono piccoli gesti che valgono più di mille parole ed elogi, denotano che siamo apprezzati dai cittadini, e quando siamo fuori servizio rendiamo il dovuto omaggio. Essere impiegati in una piazza come quella di Milano, ben diversa dalla calma Merano, mi sta mettendo di fronte a nuove sfide e mi sta stimolando a dare sempre il meglio di me. Ad esempio mi è capitato di collaborare con la Polizia e le Forze dell’Ordine per calmare un cittadino che si era lanciato sulle rotaie della metropolitana e poi si è rivelato essere uno spacciatore, in un’altra occasione ho prestato soccorso ad un cittadino a seguito di una aggressione”. Francesco, padre di un bimbo di 3 anni e con una femminuccia in arrivo, coniuga quello che ha definito il sogno di diventare militare con la vita famigliare. “Non è sempre facile – incalza Todisco – ma il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre e un domani magari riuscire a diventare prima Sottufficiale e poi chissà, Ufficiale ed essere di esempio oltre che alle giovani leve anche ai miei figli.»

In coppia con lui lavora l’alpino Domiziana De Rosa, originaria di Salerno, è arrivata a Merano a Giugno dell’anno scorso. “Sto perseguendo i miei obiettivi – ci dice con tono fermo e deciso Domiziana 21 anni, – sto servendo la Patria! Il potermi rendere utile alla cittadinanza mi rende fiera. Se dovessi scegliere due episodi che mi porterò dentro una volta rientrata a Merano e che racchiude questi miei giorni di Operazione, sicuramente Vi parlerei del barista che ci ha fermati per dirci -grazie a nome di tutti per quello che fate- e poi della sera in cui abbiamo rinvenuto un sacchetto contenente sostanze stupefacenti. Sono consapevole che sono solo all’inizio dell’Operazione, nonché della mia vita militare, ma altrettanto sicura che gli stimoli e le soddisfazioni che sto ottenendo mi permetteranno di raggiungere i miei obiettivi e di diventare un ottimo Militare.”

Luigi Guido è nato a Lecce 38 anni fa e si è arruolato nell’Esercito nel 2005. E’ giunto al 7° alpini pochi mesi fa, a Febbraio del corrente anno. Attualmente veste il grado di Caporal Maggiore Capo ed ha alle spalle 3 missioni all’estero (Balcani e Afghanistan) e 6 operazioni sul territorio nazionale. «Nonostante le diverse esperienze fatte in questi anni, per me quando sono impiegato in operazione è come se fosse la prima volta, intendo che l’entusiasmo e l’impegno che ci metto, e tale atteggiamento che mi mantiene sempre concentrato e vigile su quello che faccio. Nel nostro lavoro è fondamentale. Prima di arruolarmi – prosegue Luigi – ho sempre sognato di fare l’Ufficiale, il percorso della vita però mi ha riservato un’altra strada, con incarichi e responsabilità diverse, ma ugualmente intenso ed emozionante. Sono infatti estremamente soddisfatto dello stile di vita che ho scelto anche se richiede grandi sacrifici, soprattutto quando si ha famiglia e figli. Nella fattispecie qui a Milano mi trovo ad operare in mezzo alla gente, di giorno e di notte, personalmente ho notato notevole apprezzamento nei nostri confronti. Poi le penne nere hanno un fascino particolare».

Oggi, 4 Agosto 2019 sono trascorsi undici anni in cui l'Esercito è presente nelle città italiane dimostrando un impegno quotidiano ai cittadini nel garantire sicurezza così come la popolazione mostra fiducia nell'operato dei militari che svolgono nelle strade delle città italiane.