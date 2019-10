Suinicoltura in Lombardia allevati 4,3 mln di suini

In Lombardia vengono allevati 4 milioni e 300 mila suini, il 50% del totale nazionale. Brescia è la prima provincia con 1,4 milioni di capi, seguita da Mantova e Cremona. Sono i dati comunicati dall’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi durante gli Stati Generali della suinicoltora alla Fiera di Cremona.

«Le DOP (Denominazione diOrigine Protetta) sono portabandiera del Made in Italy nel mondo. In questi anni ci sono stati dei problemi e l’aggiornamento dei disciplinari è necessario per garantire ad allevatori e consumatori la qualità dei prodotti, che deve essere tutelata, garantendo trasparenza e tracciabilità che sono mancate” ha dichiarato Rolfi.

«Quello che è successo non deve più succedere, perché si è rischiato il declassamento delle Dop mettendo a rischio tutto il settore” ha proseguito l’assessore rimarcando come “sia necessario il coinvolgimento degli allevatori all’interno dei consorzi per condividere le scelte di programmazione e governo dell’offerta in una logica di reale filiera che oggi manca. Questo tema va riproposto se vogliamo realmente parlare di fliera”.

Rolfi ha anche sollecitato il tema della separazione degli impianti di stagionatura delle cosce Dop rispetto a quelle smarchiate “per evitare commistioni e creare gli anticorpi necessari a pratiche sleali che danneggiano tutti sopratutto i produttori».

«Sui mercati internazionali la competitività è spietata e solo la distintivitá, la qualità e la sicurezza alimentare dei nostri prodotti possono garantire redditività ai nostri imprenditori. Il tema della internazionalizzazione é fondamentale. L’apertura da parte della Cina alla carne di maiale è una opportunità eccezionale. Dobbiamo sburocratizzare il sistema per supportare le nostre aziende.»

Numero di suini allevati nelle diverse province lombarde

Bergamo 299.995

Brescia 1.383.936

Como 2.212

Cremona 820.860

Lecco 4.099

Lodi 360.000

Mantova 1.095.536

Monza e Brianza 3.485

Milano 72.370

Pavia 243.587

Sondrio 1.755

Varese 1.079

Totale 4.288.862

Lomb./Italia %50