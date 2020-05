Suinicoltura quotazioni sotto prezzo produzione

Assessore Agricoltura di Regione Lombardia: "in Lombardia 4,5 milioni di suini, il 52% del dato nazionale. Usare fondo per filiere in crisi"

«La suinicoltura è uno dei settori più colpiti dagli effetti economici del Covid. Le quotazioni del suino italiano Dop sono ampiamente sotto i costi di produzione. La Lombardia è la prima regione italiana per numero di suini allevati. Chiediamo al Governo risposte rapide e fondi specifici per il settore». Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito alla crisi del settore suinicolo.

«Serve un vertice urgente tra Governo e Regioni - ha aggiunto - per impegnare immediatamente i 2 milioni di euro stanziati nel decreto del 7 aprile sul fondo suinicolo nazionale". "Risorse di bilancio del 2019 e 2020 - ha detto - disponibili con enorme ritardo a causa dei rallentamenti del Governo per approvare il provvedimento. Si tratta di fondi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti suinicoli, in particolare dei prosciutti Dop, sia sul mercato interno che all'estero". "Occorre inoltre dedicare al comparto - ha spiegato l'assessore - stanziamenti specifici derivanti dal fondo destinato alle filiere in crisi che dovrebbe trovare allocazione nell'atteso decreto rilancio».

«Abbiamo inoltrato - ricorda l'assessore Rolfi - molte proposte al Governo. A distanza di un mese attendiamo ancora i riscontri: servono una deroga sui disciplinari per quanto riguarda il peso dei suini e risorse aggiuntive per la riconversione di prodotto marchiato a prodotto smarchiato o a cotto per alleggerire l'eccesso di produzione che non trova collocazione a causa della chiusura del settore alberghiero e della ristorazione. Se non ci sono investimenti, rischiamo il tracollo di una filiera strategica per il Made in Italy. Faccio un appello - ha concluso Rolfi - anche all'intero comparto, affinché si superino le divisioni e si lavori di squadra per garantire il rilancio della suinicoltura italiana».

Il numero dei suini allevati in Lombardia:

Bergamo 297.011

Brescia 1.356.038

Como 2.148

Cremona 969.149

Lecco 4.269

Lodi 356.688

Mantova 1.190.459

Milano 77.929

Monza e Brianza 3.504

Pavia 233.078

Sondrio 1.834

Varese 1.018

Totale Lombardia 4.493.125 (52,9% del totale nazionale)