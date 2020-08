Sviluppo agro-forestale finanziati 37 progetti in provincia di Sondrio

Dalla regione Lombardia 12,5 mln di euro per infrastrutture di montagna, finanziati 97 progetti

Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha stanziato 12,5 milioni di euro per finanziare 97 infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale. Nello specifico i progetti riguardano la realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, il miglioramento di quelle esistenti e la realizzazione di piattaforme ad uso collettivo per lo stoccaggio di materiali e prodotti del legno.

“Vogliamo sostenere la logistica in montagna, necessaria anche per il settore agricolo e per dare un ulteriore valore economico a questi territori” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

“Si tratta di un intervento economico importante - ha spiegato l'assessore - di cui beneficeranno direttamente i Comuni e i consorzi per l'adeguamento e il miglioramento di strade agro-silvo-pastorali ad uso collettivo già esistenti, compresa la messa in sicurezza e l'adeguamento agli standard

previsti dalle classi di transitabilità I e II relativamente alla larghezza della carreggiata e alla pendenza e per la realizzazione di nuove infrastrutture”.

Il provvedimento si applica nei comuni di collina ricompresi nei territori delle Comunità Montane e nei comuni di montagna, individuati secondo la classificazione ISTAT. Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie rientrano nei Piani VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) approvati. La realizzazione, l'adeguamento e il miglioramento di strade agro-silvo-pastorali possono essere effettuati da Enti pubblici, Enti di diritto pubblico e Consorzi forestali. I gestori privati possono realizzare solo interventi di adeguamento e miglioramento.

“I progetti sono stati valutati in base ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti e al livello di progettazione. La montagna - ha concluso Rolfi - ha bisogno di interventi mirati per renderla più fruibile anche in chiave di prevenzione idrogeologica”.

Provincia di Sondrio, 37 progetti - 5 milioni e 100 mila euro:

Comune di Grosio: 141.440,00 euro;

Comune di Lovero: 99.175,00 euro;

Consorzio forestale Val Codera: 31.556,00 euro;

Comune di Bema: 193.400,00 euro;

Comune di Buglio in Monte: 122.107,63 euro;

Comune di Colorina: 115.703,73 euro;

Comune di Delebio: 150.242,67 euro;

Comune di Forcola: 82.925,00 euro;

Comune di Lovero: 82.511,27 euro;

Comune di Sernio: 128.353,89 euro;

Comune di Torre di Santa Maria: 30.145,00 euro;

Consorzio Forestale Alta Valtellina: 127.911,18 euro;

Consorzio Forestale Alta Valtellina: 132.639,59 euro;

Comune di Berbenno di Valtellina: 60.332,80 euro;

Comune di Caiolo: 146.224,41 euro;

Comune di Cosio Valtellino: 152.676,14 euro;

Comune di Cosio Valtellino: 215.197,00 euro;

Comune di Gerola Alta: 155.142,62 euro;

Comune di Gorsotto: 81.440,44 euro;

Comune di Piateda: 199.700,00 euro;

Comune di Piateda: 300.000,00 euro;

Demanio civico frazionale Vallunga Tartano: 316.690,19 euro;

Comune di Tirano: 123.687,00 euro;

Comune Chiesa in Valmalenco: 67.798,27 euro;

Comune Chiesa in Valmalenco: 90.155,21 euro;

Comune di Lanzada: 109.208,22 euro;

Comune di Sondrio: 122.327,72 euro;

Comune di Teglio: 78.273,00 euro;

Comune di Teglio: 103.696,26 euro;

Comune Ponte di Valtellina: 71.003,21 euro;

Comune di Ponte in Valtellina: 70.899,27 euro;

Comune di San Giacomo Filippo: 391.691,98 euro;

Consorzio Forestale Alta Valtellina: 152.898,78 euro;

Comune di Piuro: 155.000,00 euro;

Comune di Castione Andevenno : 163.222,50 euro;

Comune di Gerola Alta: 282.015,00 euro;

Comune di Tovo di S. Agata: 51.734,00 euro.