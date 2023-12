Svincolo A4 a Bergamo: lunedì apertura di due direttrici

Obiettivo la conclusione di tutta l'opera entro Primavera 2024

Lunedì 18 dicembre saranno aperte due importanti direttrici al centro della ex rotatoria dello svincolo di Bergamo sull'A4. Nello specifico si tratta del collegamento per chi proviene dall'Asse Interurbano da Curno a via Autostrada, in direzione del centro città e del collegamento da chi proviene da via Autostrada-centro città all'Asse Interurbano, in direzione di Seriate.

"L'apertura di queste ulteriori direttrici - commenta l'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi - comporterà un importante miglioramento nella risoluzione dei problemi legati alla congestione viaria. Siamo estremamente soddisfatti del progresso dei lavori, che consideriamo di fondamentale importanza per risolvere le criticità viabilistiche dell'area".

"Continueremo a monitorare attentamente - ha proseguito Terzi - l'avanzamento del cantiere al fine di consegnare ai cittadini uno svincolo efficiente entro la primavera dell'anno prossimo. Rivolgo il mio ringraziamento, anche a nome della Giunta regionale alle imprese bergamasche che stanno lavorando senza sosta per garantire il rispetto del cronoprogramma stabilito".