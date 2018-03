Tangenziale Tirano progetto in via di definizione

Martedì 20 Marzo, riunione del Pre-Cipe (Comitato Internazionale di programmazione economica) possibile approvazione definitiva del progetto in settimana

«La tangenziale di Tirano si farà: nei prossimi giorni il progetto esecutivo verrà presentato al CIPE (Comitato interministeriale di programmazione economica) per l'approvazione finale. E' per me una grande soddisfazione portare a conclusione, entro la fine di questa legislatura regionale, l'iter di approvazione di un'opera chiesta e attesa da anni e che rappresenta un segno tangibile dell'attenzione avuta da Regione Lombardia nei confronti dei territori montani e della loro accessibilità». Commenta così Ugo Parolo, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega alle politiche per la montagna, la convocazione odierna della riunione preparatoria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in merito al progetto della tangenziale di Tirano (Sondrio).

Dopo l'esito positivo ottenuto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al quale ho partecipato lo scorso 14 Dicembre 2017 a Roma, e il via libera da parte della Conferenza dei Servizi, ora c’è quindi la possibilità di procedere con l'approvazione in via definitiva del progetto al CIPE ed entro la fine dell'anno andare in gara d’appalto. Chiederò al Presidente di Regione Lombardia ancora in carica, Roberto Maroni, qualora possibile, di delegarmi a rappresentare al CIPE il mio territorio e Regione sia in veste di sottosegretario a scadenza di mandato che in quella di neo parlamentare eletto.

Il Sottosegretario di Regione Lombardia, conclude «i miei più sentiti ringraziamenti a coloro che, con impegno serrato, hanno contribuito a questo risultato strategico frutto di un lavoro di squadra del territorio coordinato da Regione e da Provincia di Sondrio. Non da ultimo è doveroso ringraziare gli uffici di Regione Lombardia che, in questi ultimi giorni, hanno seguito la preparazione del CIPE che darà via libera all'appaltabilità dell'opera da parte di Anas».