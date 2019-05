Telecamere in asili e residenze per anziani

Le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato hanno approvato un emendamento al decreto 'Sblocca cantieri' che destina fondi per telecamere in scuole d'infanzia e strutture di assistenza e cura di anziani e disabili.

«L'emendamento approvato a Roma - ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia e la genitorialità - segue un po' il nostro modello. Vengono

stanziati 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni dal 2020 al 2024 ai comuni per mettere in ogni aula di scuole per l'infanzia sistemi di videosorveglianza ed apparecchiature per acquisire e conservazione delle immagini».

La Giunta regionale della Lombardia solo pochi giorni fa (20 Maggio 2019) aveva approvato lo stanziamento per gli stessi motivi in nidi e micro-nidi di: 600.000 euro per telecamere a circuito chiuso negli asili nido (suddivisi sulle annualità 2019/2020) e 300.000 euro per la formazione degli operatori e l'informazione delle famiglie (anni 2018/2019). Per un totale di 900.000 euro.

«In Lombardia - ha proseguito l'assessore - le prime telecamere potranno essere già installate entro settembre, per essere operative all'apertura dell'anno scolastico. I sistemi saranno a circuito chiuso e le immagini ad uso esclusivo dell'autorità giudiziaria».

Nei prossimi giorni i comuni lombardi (per i nidi comunali) e i gestori dei nidi privati potranno presentare le domande alle Ats. Il contributo sarà pari al 90% dei costi, fino a un importo massimo di 5.000 euro, erogato in un'unica soluzione.