Pesante maltempo tra Liguria e Piemonte, tornado e grandine in Lombardia e Veneto

E' arrivato come previsto e sta letteralmente sferzando buona parte del Nord Italia: stiamo parlando del maltempo che sta portando molti disagi e danni su diverse aree del Nord, specialmente Nord Ovest. Mentre il Centro ed il Sud sono alle prese con una della giornate piu' calde di questa estate (picchi di +36/37°C su Marche ed Abruzzo, fino a +38°C su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Caldo anche in Romagna, +37°C a Forlì, +35°C a Faenza) a causa della ventilazione di Scirocco e Garbino di caduta dall'Appennino, sul Nord da questa notte si susseguono forti temporali che hanno localmente messo in ginocchio diverse località con allagamenti, esondazioni e danni a causa di forti raffiche di vento, downburst e anche tornado.....https://www.meteogiuliacci.it/cronaca/temporali-nubifragi-crollo-termico-tornado-e-grandine-nord-italia-assediato