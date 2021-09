Tennis tavolo partita la stagione ufficiale

Sabato 11 e domenica 12 settembre è partita la stagione ufficiale targata FITET Lombardia con il torneo Open svoltosi a Montichiari (BS).

Sabato 11 e domenica 12 settembre è partita la stagione ufficiale targata FITET Lombardia con il torneo Open svoltosi a Montichiari (BS). Una due giorni densa d’emozioni e soprattutto delle prime coppe del nuovo anno sportivo. Un primo torneo stagionale con uomini e donne contemporaneamente in campo insieme in una vera e propria festa del tennistavolo, andata in scena all’interno della splendida cornice del Palageorge.

Il programma è iniziato al sabato con il Singolo M/F over 100M-assoluto F che ha visto il successo di Filippo Marchese (Tennistavolo Marco Polo), bravo in finale a superare per 3-0 in una gara molto combattuta ed equilibrata Lubomirov Petar Vassilev (TT Santa Tecla Nulvi).

Nel torneo Singolo M/F over 1000M-Over 50F è arrivato invece il successo per 3-1 di Giacomo Ramazzotti che ha conquistato il gradino più alto del podio superando Francesco Armani del TT Cortemaggiore. Il miglior risultato valtellinese è il quinto posto di Marco Piganzoli, tornato a vestire i colori del GS CSI Morbegno, battuto per 3 a 0 proprio dal vincitore del torneo. Il compagno di squadra Donato Maffezzini è invece uscito nel girone iniziale.

Il singolo M/F Over4500M-Over250F è terreno di conquista per i pongisti delle altre regioni con la vittoria di Dionysios Triantafyllopoulos dell’USD Villazano. I lombardi arrivano fino ai quarti: Alice Galli (TT Vallecamonica), Alessandro Aresi (New TT Pieve Emanuele) e Fabio Caputi (TT Brescia), con quest’ultimo che perde proprio contro il vincitore del torneo. In gara anche 2 diavoli rossi: Gabriele Fabani che è stato eliminato nel girone iniziale e Alberto Paradisi che, dopo aver passato il girone grazie a due vittorie, ha purtroppo perso al primo turno del tabellone di eliminazione diretta.

Il prossimo appuntamento sarà il torneo Open in programma nel prossimo weekend a Nerviano (MI).

In attesa dei calendari di serie D1 e D2 del Campionato regionale FITET Lombardia, sono ripresi gli allenamenti dei pongisti del GS CSI Morbegno presso la palestra in via Ambrosetti a Morbegno: il martedì dalle 17.00 alle 19.00 per giovani e adulti, il giovedì dalle 20.00 alle 22.00 per gli adulti. Chiunque fosse interessato ad avvicinarsi a questo bellissimo sport (dagli 8 anni in su) è invitato a presentarsi direttamente in palestra per una prova gratuita.