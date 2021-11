“Through Our Eyes” sbarca finalmente a Sondrio

La mostra fotografica sarà ospitata al CAST a partire da 28.11.2021 e fino al 09.01.2022, con il patrocinio di CAST-Castello delle storie di montagna, Sondrio, Lombardia. L'inaugurazione, a cui tutta la città è invitata, si svolgerà il giorno 28.11.2021.

La mostra fotografica sarà ospitata al CAST a partire da 28.11.2021 e fino al 09.01.2022, con il patrocinio di CAST-Castello delle storie di montagna, Sondrio, Lombardia. L'inaugurazione, a cui tutta la città è invitata, si svolgerà il giorno 28.11.2021.

Dopo l’esperienza e le forti testimonianze raccolte sull’isola di Samos, il progetto fotografico “Through Our Eyes” (Attraverso i nostri occhi) approda nel Nord Ovest della Siria, precisamente nella città di Ad Dana, a un’ora da Idlib. Qui sorge infatti Ma’an, il centro educativo avviato da Still I Rise nell’agosto 2020 e rivolto a bambini vulnerabili tra i 10 e 15 anni.

Da gennaio a giugno 2021, sono otto gli studenti che hanno partecipato al Laboratorio di Fotografia: a guidarli è stato Mahmoud Faisal, fotografo siriano, in coordinamento con Nicoletta Novara, ideatrice della mostra.

Anche in Siria, come in Grecia, lo sguardo degli studenti dietro la macchina fotografica si posa sulle loro vite al limite, all’interno di tende gelide, sistematicamente inondate dalle piogge durante l’inverno e strette nella morsa di un caldo soffocante d’estate.

Nelle fotografie vediamo bambini che giocano nel fango, intrappolati in una vita che non lascia spazio all'innocenza. Bambini terrorizzati di dover passare tutta la loro vita in una tenda, in condizioni disumane, con la guerra come inossidabile compagna.

Dalle foto degli studenti di Ma’an non traspare speranza per un futuro migliore. Nonostante il loro sguardo riveli un profondo senso poetico, appaiono rassegnati a dover convivere con una situazione terribile e difficilmente sanabile.

“Through Our Eyes” nasce come un Laboratorio di Fotografia che ha insegnato agli studenti come utilizzare la macchina fotografica in maniera semi professionale: esattamente come a Mazì a Samos, anche a Ma’an in Siria sono state consegnate alla fine del corso delle macchinette Kodak usa e getta, affinché potessero scattare istantanee della loro vita al di fuori della scuola.

Tuttavia, i problemi logistici e tecnici sono stati notevoli e hanno rivelato la preoccupante censura che la popolazione siriana è costretta a subire. Non riuscendo a trovare macchinette fotografiche usa e getta nel territorio siriano, Still I Rise le ha comprate in Turchia per poi spedirle a Ma’an. Questo processo, apparentemente semplice, si è dovuto però scontrare con il sistematico sequestro del materiale fotografico al confine tra i due Paesi. Di fatto si impedisce alla popolazione di dotarsi del materiale tecnico necessario per documentare, registrare e denunciare quello che succede da più di 10 anni in Siria.

La storia si ripete, purtroppo. Fare fotografie o registrare video è vietato anche all’interno del campo profughi di Samos. Ed è sotto questa luce che Through Our Eyes assume un significato ancora più profondo e importante: un vero atto di ribellione contro tutte quelle restrizioni che vorrebbero mettere a tacere chi vuole denunciare la costante violazione dei diritti umani fondamentali.