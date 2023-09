Tirano al via l'agenda giovani

Nel mese di settembre la Biblioteca Arcari di Tirano coinvolge i giovani e le giovani tra i 14 e i 30 anni in attività artistiche, organizzate nell'ambito del progetto Agenda giovani-Out of the Blue

Nel mese di settembre la Biblioteca Arcari di Tirano coinvolge i giovani e le giovani tra i 14 e i 30 anni in attività artistiche, organizzate nell'ambito del progetto Agenda giovani-Out of the Blue

Primo appuntamento venerdì 15 settembre alle 15.00 con il laboratorio "Dai colore al local hub!", attività rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 20 anni con l’obiettivo di realizzare un murales sotto la guida dell’illustratrice Giulia Tassi.

L’idea è quella di rendere lo spazio del Local Hub più accogliente e colorato, con l’intento di coinvolgere i giovani e le giovani per far loro conoscere lo spazio al primo piano di Palazzo Foppoli, affinchè diventi un luogo di ritrovo per i ragazzi e le ragazze di Tirano e dintorni, in cui trascorrere il tempo libero, con laboratori, attività collettive, giochi, musica o semplicemente per studiare o stare insieme

Dopo il primo incontro il laboratorio proseguirà con modalità che verranno condivise. Non sono richieste particolari competenze.

La partecipazione è gratuita, per chi abita fuori Tirano è previsto un rimborso spese dei viaggi effettuati con i mezzi pubblici.

Gli/le interessati/e a collaborare possono iscriversi al link http://bit.ly/47YHpvs oppure in biblioteca.

Dopo il successo della prima edizione si intende riproporre la mostra collettiva di giovani artisti/e della provincia di Sondrio "I colori in tasca", coinvolgendo sin da subito i/le partecipanti nella realizzazione dell'immagine promozionale dell'esposizione.

Requisiti per partecipare: avere tra i 14 e i 30 anni, essere residenti (o studenti) nella provincia di Sondrio. Si potrà realizzare un’immagine con tecnica e linguaggio libero, da inviare entro il 24 settembre a biblioteca@comune.tirano.so.it. Una commissione sceglierà nove immagini tra quelle pervenute, che diventeranno prima una mostra di manifesti nella città e poi verranno utilizzate per locandine e social.

Gli autori e le autrici delle nove immagini selezionate riceveranno un gettone per la partecipazione di € 100,00 lordi. Il bando completo della call è consultabile sul sito del Comune di Tirano o sulla pagina della Biblioteca di Tirano nel portale delle biblioteche della provincia di Sondrio https://biblioteche.provinciasondrio.it/ (link diretto https://rb.gy/edqj5)

L’imperativo è: mettersi in gioco e dare spazio alla fantasia! Agenda Giovani – Out of the Blue è un progetto nato nel 2022 con lo scopo principale di favorire la dimensione di collettività e condivisione tra i/le giovani, far uscire il loro potenziale artistico e non solo, stimolare l’empatia e il coraggio di mettersi in gioco, alla ricerca delle proprie potenzialità, ma anche alla scoperta del territorio e alla cittadinanza attiva e consapevole.

È un progetto di Comune di Tirano, Alpinscena, Forme Cooperativa Sociale, cofinanziato da Regione Lombardia “Giovani Smart SportMusicaARTe”.