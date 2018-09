Tirano: arti e mestieri in fiera

Una tradizione di oltre 500 anni, la Fiera di San Michele, una delle fiere più antiche dell’arco alpino.

Un appuntamento che sancisce la vocazione commerciale di Tirano e che per il 5° anno consecutivo propone una serie di attività collaterali che rendono omaggio alla tradizione artigianale.

Domenica 30 Settembre, diverse le attrazioni per adulti e bambini dalle 10.00 alle 17.00: in via Elvezia, un tempo “Prato delle fiere” che ospitava centinaia di bovini per la vendita, e attorno alla Basilica della Madonna di Tirano sarà possibile conoscere e praticare un fare artigiano che ancora oggi connota il patrimonio valtellinese. L’edizione 2018 è in stretta relazione con il Museo Etnografico Tiranese, per l’occasione aperto con ingresso gratuito (ore 10-12.30 e 14.00-18.00) depositario di quella cultura contadina e artigiana della Valtellina che viene riproposta nei laboratori e negli stand artigiani.

Artigiani valtellinesi mostreranno "Arti E Mestieri" dall’antica arte della pietra ollare a quella dell’intaglio del legno, dalle lavorazioni dei pezzotti, la preparazione dei gioielli di pietre e semi. Novità di quest’anno il maniscalco che accompagnala presenza gli asini, ormai tradizione nella Fiera dei Bambini per passeggiare e per interagire.. Dimostrazioni e piccoli laboratori artigiani offriranno ai visitatori, grandi e piccoli, l’occasione di mettersi alla prova nelle arti manuali.

Il mondo Agroalimentare propone la conoscenza del miele e dei cereali della tradizione e un laboratorio del gusto del formaggio che si terrà nel giardino del Museo e sarà seguito da una visita alle sale che ospitano gli strumenti caseari, guidati dalla casara Aminta Bonomi. Per i bambini golosi, il laboratorio di biscotti con materie prime tradizionali come il grano saraceno tenuto da Stefania Gobetti (Via Elvezia ore 11,00, 14,30 e 15.30).

Mentre gli adulti potranno gustare e acquistare lo “Scudo di San Michele” che i panettieri di Madonna di Tirano propongono per la ricorrenza dell'Apparizione del 29 Settembre.

La Fiera dei Bambini propone quindi un ricco programma di laboratori e dimostrazioni didattiche: intagliare il legno, creare con la lana, impastare i biscotti, gustare il formaggio. Agli intagliatori, anche quest’anno si affianca l’affascinante erbario per guidare tutti a riconoscere essenze del legno, foglie e frutti proposto dall’Ecomuseo della Valgerola.

A metà pomeriggio, i suoni della tradizione saranno proposti nel concerto delle Fisarmoniche di Valtellina (ore 15.30) tenuto da una dozzina di musicisti tra cui i giovani e talentuosi allievi. In Piazza Basilica immancabili i Mercatini degli Hobbisti che presentano oggetti antichi e fatti a mano per il piacere di intenditori e curiosi.

Il programma è realizzato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Tirano in collaborazione con il Consorzio Turistico del Terziere Superiore e con il contributo di Regione Lombardia e della Comunità Montana di Tirano.