Tirano: il parco giochi di Piazza Unità d’Italia diventa inclusivo

Nell’area verde di piazza Unità d’Italia, si completa il parco giochi inclusivo, pensato con finalità pedagogiche, oltre che ludiche e ricreative. La vicinanza con la scuola di via dell’Agricoltura e la facile accessibilità, con disponibilità di parcheggi nelle adiacenze, ne accrescono la preziosa valenza educativa e aggregativa. L’intervento concretizza l'impegno del

Comune nel rimuovere gli ostacoli all’inclusione delle persone con fragilità e disabilità, e nel garantire il diritto al gioco a tutti i bambini.

Il progetto per l’adeguamento e la riqualificazione del già esistente parco giochi di Piazza Unità d’Italia, varato dal Comune in collaborazione con l’associazione Valtellina Accessibile, ha un importo complessivo di 50.000 euro circa, e si avvale di un contributo di 30.000 euro di Regione Lombardia, che l’ha ammesso a finanziamento in recente bando.

L'intervento ha previsto la realizzazione nella parte centrale del parco, prima sconnessa e poco accessibile, di un'ampia area pavimentata in gomma colata riciclata, priva di barriere architettoniche. I giochi già esistenti sono stati rinnovati ed è stato installato un nuovo gioco inclusivo, certificato secondo le normative internazionali, dotato di pannelli sensoriali didattici.