Artisti di strada festa a Tirano

Una kermesse con 5 compagnie italiane e internazionali di arti di strada che animerà Piazza Basilica e i dintorni

L’evento è promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Tirano con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli e inserito nella programmazione dei Circuiti Teatrali Lombardi sostenuta da Regione Lombardia.

Due serate all'insegna del teatro e dell’umorismo promosse e organizzate dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Tirano con la direzione artistica di Lorenzo Baronchelli.

Ospiti alla 6° edizione 8 spettacoli, acrobatici, ironici e divertenti di 5 diverse compagnie con artisti italiani e internazionali che si esibiranno nella piazza Basilica e nei dintorni divertendo e affascinando il pubblico e proponendo ai turisti una serata speciale e magica nella Piazza Basilica chiusa al traffico.

Appuntamento per l'apertura venerdì 9 Agosto dalle ore 21.00 in Via Elvezia con due cameriere speciali di O’Chiper Company che presentano “A LA CARTE” uno street show incentrato sull'universo di un ristorante dove le attrici-danzatrici si sfidano ad apparecchiare una tavola prima dell'arrivo dei clienti e tra un dispetto e un'incomprensione, la sfida si fa ardua e portare a termine il lavoro sembra impossibile. Da una sperduta provincia sovietica arriva un improbabile trio di artisti a presentare l’AKKADEMIA DA ZIRKO BOBOSKY della Compagnia Ambaradan. Izmir Bobosky e i suoi fidi aiutanti, discendenti di prestigiose famiglie circensi nonché ex militari, fra piatti che volano, equilibrismi e acrobazie e inverosimili numeri di magia susciteranno risate fragorose nel pubblico. E fra il primo e il secondo spettacolo potrà capitare un’inaspettata sorpresa che gli spettatori potranno scoprire solo dal vivo.

Sabato 10 Agosto la serata si apre alle 20.15 con le schermaglie acrobatiche e divertenti delle cameriere di O’Chiper Company cui subito dopo farà eco la clowna Franxi Natra, una comica italo-germanica che approfitta di ogni instante per trasformarlo in gioco. Con il suo ROUN AND ROUND contagia il pubblico con la sua pazzia e trasforma ogni errore in improvvisazione. Fra teatro e circo, con tutte le tecniche del clown, divertirà il pubblico con una lingua universale. Non mancherà nel sabato sera anche la replica di AKKADEMIA DA ZIRKO BOBOSKY. E dopo lo strampalato circo, dagli Urali si giunge in Patagonia con l’argentino Andy Cirque e il suo STREET SHOW. Un personaggio straordinario pronto a giocare con il pubblico improvvisando momenti esilaranti, ricchi di abilità mozzafiato e di sano umorismo.

Agli spagnoli di Alta Gama il compito di chiudere la serata alle 22.45 con ADORO con un finale pseudoromantico che mostra le vicissitudini della coppia contro l’amore. Lei che stupisce con la sua voce e la sua musica e Lui, il suo assistente, la interrompe. Due idioti che si aggrovigliano e che se le suonano, fra acrobazie incredibili sulla bici e musica dal vivo. Il risultato è sempre lo stesso: il pubblico ride. Uno spettacolo che ci invita ad amare, ridere e sognare dove la coppia e le sue complicazioni si trasformano in umorismo e allegria.

Fra risate e stupore, nella splendida cornice di Piazza Basilica, il pubblico potrà degustare la cena all’aperto, rinfreschi e degustazioni preparati ad hoc nei ristoranti e nei caffè della zona, sabato sera anche il MET Museo Etnografico Tiranese sarà aperto dalle 20 alle 23 con ingresso gratuito.

Locandina