Tirano parte il progetto Baby Hub

Un servizio di conciliazione leggera per famiglie con bambini in età prima infanzia

Con l'arrivo della primavera nasce Baby Hub, un progetto di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dedicato alle famiglie con bambini tra gli zero e i sei anni che il Comune di Tirano ha ideato insieme alla cooperativa Forme. Il progetto è stato candidato un anno fa, in piena pandemia, all'avviso pubblico pubblicato da Ats Montagna ed è risultato tra i progetti finanziati da Regione Lombardia.

L'intento del Comune e della cooperativa Forme, già partner nel contesto del progetto Sbrighes!, è stato quello di dare continuità ad un servizio, il Co-baby, nato in maniera sperimentale dal bando finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto prevede una serie di azioni che intendono integrare la consueta rete di servizi di conciliazione presenti sul territorio: cuore del progetto è l'apertura del servizio Baby Hub presso la sede del Local Hub di Tirano, un servizio educativo e di cura dedicato alla prima infanzia che intende rispondere ai bisogni di conciliazione leggera. Accanto all'apertura di uno spazio dedicato al gioco, all'intrattenimento e alla cura dei bambini e delle bambine sono previste altre due attività con carattere sperimentale: SOS Baby Hub e Smart Baby Hub. SOS Baby Hub è un servizio domiciliare a chiamata per cui le famiglie possono richiedere l'intervento di una baby sitter o di un tutor educativo presso la propria abitazione per far fronte a bisogni imprevisti e improvvisi.

La seconda attività prevista, il cosiddetto Smart Baby Hub, è un servizio di intrattenimento ludico-educativo da realizzare a distanza rivolto a bambini e bambine con un'età comrpesa tra i due e i sei anni.

Visto il perdurare di una situazione critica dal punto di vista sanitario, l'Amministrazione di comune accordo con la cooperativa Forme ha deciso di dare il via al progetto attivando i servizi SOS Baby Hub e Smart Baby Hub, due attività che possono essere realizzate in tutta sicurezza anche allo stato pandemico attuale, preferendo posticipare l'apertura del Baby Hub per non interferire con la suddivisione in “bolle” dei servizi educativi, come le sezioni primavera, e della scuola dell'infanzia.

Sabato 27 Marzo alle ore 16 si terrà online l'evento di lancio del progetto Baby Hub a cui sono invitati tutti, in particolare famiglie e bambini per condividere un momento informativa in maniera giocosa e adatta ai più piccoli. Da lunedì 29 Marzo le famiglie potranno prenotare i vari servizi sulla piattaforma sondriowelfare.it. Le attività sono a pagamento, ma sono previste agevolazioni per le famiglie residenti a Tirano.