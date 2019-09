Torna a Gandino il gran galà del masi spinato

L'evento si pone l'obiettivo di celebrare le eccellenze legate all'antico Mais Spinato della Val Gandino

Dopo il successo della passata edizione, torna Il Gala' dello Spinato', in programma a Gandino (BG) da giovedi' 26 a domenica 29 Settembre. L'evento si pone l'obiettivo di celebrare le eccellenze legate all'antico Mais Spinato della Val Gandino, con l'intento di celebrare lo Spinato, il primo mais coltivato in Lombardia a partire dal 1600.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, a cui ha preso parte anche l'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni, e' stato presentato il nuovo marchio di tutela per il Mais Spinato, a garanzia della qualita' e dell'originalita' del prodotto gandinese.

Altro elemento che da' un valore aggiunto al 'Gran Gala' dello Spinato' e' l'aspetto solidaristico: «Sono davvero felice che parte dei proventi della rassegna saranno destinati principalmente agli amici dell'associazione 'La Passione di Yara onlus', che, da diversi anni, da' vita a progetti per sostenere le passioni sportive,

artistiche e culturali di adolescenti e giovani - ha sottolineato l'assessore Magoni -. Senza dimenticare l'importanza della sostenibilita', visto che il 'Gala' dello Spinato' e' completamente plastic free. Stoviglie e posate sono in materiale 100% riciclabile, biodegradabile e compostabile per ridurre al minimo gli impatti ambientali».

«Oggi il visitatore e' cambiato, vuole vivere esperienze innovative e da ricordare nel tempo - ha concluso Lara Magoni -: gli itinerari enogastronomici rappresentano il volano ideale per scoprire sapori nuovi e luoghi meravigliosi come Gandino. Proprio per questa ragione, il mio impegno come assessore regionale e' volto alla promozione di misure e azioni di marketing territoriale in grado di valorizzare il 'Turismo dei territori'. Un percorso che sappia far scoprire ai turisti le bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomie di tanti piccoli borghi che rappresentano la ricchezza della nostra Lombardia».