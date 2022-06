La sicurezza, un impegno costante: torna l'edizione estiva di "Sicuri in montagna", la campagna permanente del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La giornata "Sicuri sul sentiero" è in programma per domenica 19 giugno

La sicurezza, un impegno costante: torna l'edizione estiva di "Sicuri in montagna", la campagna permanente del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La giornata "Sicuri sul sentiero" è in programma per domenica 19 giugno con una serie di eventi in tutta Italia. Il Cnsas, in collaborazione con il Cai (commissioni e scuole nazionali di escursionismo e alpinismo giovanile) propone momenti d’incontro e d’informazione con persone qualificate, per affrontare al meglio escursioni, ferrate, falesie, vie alpinistiche, grotte e altre attività, come il canyoning e la ricerca di funghi.

Due al momento gli appuntamenti in Lombardia: in provincia di Bergamo, sulla ferrata del Monte Ocone a Sant'Omobono Terme, frazione Valsecca, presidio della ferrata e del sentiero attrezzato da parte della Stazione Valle Imagna, IV Orobica, in collaborazione con GAMO, la scuola "G. Ottolini" CAI Bergamo; per informazioni 335.6574156; in provincia di Pavia, presso la falesia di Bagnaria Valle Staffora, incontro ore 9:30 nella zona “Settore paranco”; il tema è quello della prevenzione di incidenti nell'arrampicata sportiva, con prove di trattenuta della caduta, a cura della Stazione di Pavia Oltrepo, in collaborazione con la scuola di alpinismo “Grignani" e le sezioni CAI di Pavia, Voghera, Lodi, oltre al Centro studi materiali e tecniche del CAI; per informazioni 328.3281103 oppure 340.2435855

Tutti gli appuntamenti sono in costante aggiornamento e pubblicati sul sito www.sicurinmontagna.it, da cui potete scaricare gratis interessanti opuscoli sulla prevenzione e la sicurezza in montagna.