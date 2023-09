Trasporti: la Lombardia merita più attenzione su temi trasporto pubblico locale

L'assessore ai Trasporti e Mobilità di Regione Lombardia interviene sulla questione trasporti a margine dei lavori dell'assemblea generale di Assimpredil Ance Lombardia

"Concordo pienamente con le dichiarazioni del Presidente Attilio Fontana, la ridistribuzione del Fondo Nazionale Trasporti va assolutamente rivista". Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, interviene sulla questione trasporti sollevata dal presidente di Regione Lombardia a margine dei lavori dell'assemblea generale di Assimpredil Ance Lombardia.

"E' da tempo - ha aggiunto Lucente - che sostengo che le risorse del trasporto pubblico locale destinate alle Regioni da parte del Governo devono essere riconosciute in maniera diversa da come si fa attualmente, tenendo conto innanzitutto delle differenti dimensioni del trasporto pubblico. Una Regione come la Lombardia non può avere gli stessi finanziamenti di realtà molto meno complesse e articolate e dove la gestione del sistema trasportistico è certamente meno oneroso".

"Il ministro Salvini - ha sottolineato l'assessore regionale ai Trasporti - ha avviato un'interlocuzione in tal senso. Siamo pronti a interloquire con il titolare del dicastero dei Trasporti per approfondire la questione convinto che saprà trovare soluzioni più idonee. Il mio impegno è reperire le risorse necessarie, grazie anche alla collaborazione proprio del Governo e al ricorso al Fondo Nazionale dei Trasporti. Alla luce di queste difficoltà, è ormai indifferibile la modifica della legge regionale 6/2012 che disciplina il settore trasporti".