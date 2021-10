Trasporto dei disabili per il centro diurno di Nuova Olonio

Servizio garantito a tutti i ragazzi presso i punti di raccolta

Una questione delicata che viene tenuta in seria considerazione, ed è trattata con grande attenzione, coinvolgendo le singole famiglie e i comuni nei quali risiedono. Nel territorio della Bassa Valtellina sono 29 i ragazzi con problemi di disabilità che frequentano il Centro diurno dell'Istituto Don Guanella di Nuova Olonio.

Il costo della retta, pari a 118 euro al giorno per ragazzo, è sostenuto dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno e dalla Regione Lombardia e, per la quota restante, calcolata sull'Isee, che arriva ad un massimo di 25 euro, dalle famiglie.

Come previsto dalla convenzione stipulata fra l'ente comprensoriale e il Centro, la retta include anche il servizio di trasporto che viene garantito dall'Istituto Don Guanella utilizzando mezzi adeguati al trasporto di persone disabili. Sono stati individuati una serie di punti di raccolta, nei diversi comuni, proprio come avviene per gli scuolabus degli alunni, perché questi mezzi non riescono a raggiungere tutte le abitazioni. Le famiglie che, invece, preferiscono trasportare i ragazzi con mezzi propri, hanno uno sconto di cinque euro sulla retta giornaliera.

La quasi totalità dei ragazzi utilizza il servizio di trasporto del Centro: ogni giorno vengono accompagnati al punto di raccolta dai loro familiari e accolti al ritorno. Soltanto per tre famiglie residenti rispettivamente a Buglio in Monte, Talamona e Paniga, frazione di Morbegno, alcuni anni fa era stato attivato un trasporto aggiuntivo fino all'abitazione, gestito dalla Croce Rossa, i cui costi, venivano sostenuti dalle famiglie e, in parte, dalla Comunità Montana. Il problema è sorto l'estate scorsa quando la Croce Rossa ha comunicato l'aumento del costo giornaliero da 10 a 85 euro: una spesa eccessiva per l'ente che, per coprire un costo non dovuto per un servizio aggiuntivo riservato a tre utenti, avrebbe dovuto sottrarre risorse ad altri servizi garantiti ai disabili.

≪L'ente pubblico - spiega l'assessore ai Servizi sociali Basilio Lipari - interviene in caso di indigenza, quando cioè le famiglie si trovano in uno stato di difficoltà, negli altri casi siamo tenuti a garantire lo stesso servizio a tutti. Purtroppo, negli ultimi anni, i costi che l'Ufficio di piano sostiene per assicurare la frequenza presso i vari centri che accolgono i disabili e per l'assistenza domiciliare sono aumentati e la pandemia ha aggravato la situazione. Per questi motivi non possiamo assumerci un impegno che non saremmo in grado di rispettare se non sottraendo risorse ad altri servizi: noi abbiamo a cuore le situazioni di tutti i ragazzi che frequentano questo e altri centri e, del resto, se anche le altre 26 famiglie ci facessero la stessa richiesta ci troveremmo nelle condizioni di non poter concedere questo privilegio anche a loro. E non sarebbe giusto. Siamo vicini alle tre famiglie - conclude l'assessore Lipari - e in queste settimane con l'Ufficio di piano le abbiamo incontrate singolarmente per sentire le loro ragioni, coinvolgendo i comuni e interpellando altre associazioni in grado di garantire il servizio a costi più contenuti. Stiamo facendo il possibile per aiutarle ma abbiamo ribadito che non possiamo assumerci questo onere≫.