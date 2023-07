Trasporto Pubblico Locale approvata delibera per adeguamento tariffe

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale regionale e locali per il 2023.

In base al Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 'Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)', le tariffe del Tpl devono essere adeguate annualmente, con decorrenza a partire dal 1° settembre dello stesso anno. In caso di mancato adeguamento o di adeguamento in misura inferiore delle tariffe, è prevista la compensazione da parte degli enti titolari dei contratti di servizio a favore delle aziende di trasporto, corrispondente al mancato maggiore introito conseguente alla mancata adozione delle tariffe aggiornate.

Si tratta di atto dovuto in base al Regolamento ed in base alla delibera della scorsa legislatura regionale DGR 6611/2022 (adeguamento tariffe 2022) che aveva fissato gli indicatori ed i valori da utilizzare per il 2023.

La percentuale di adeguamento per il servizio ferroviario è del 4,01%; per gli altri servizi di trasporto pubblico locale è del 4,81%. Il calcolo deriva dalla media di 2 diversi indici ISTAT (indice dei trasporti e indice generale per le famiglie, impiegati ed operai), che ha generato una percentuale del 6,41%. Tuttavia, l'algoritmo matematico considera la verifica di soddisfacimento di 4 parametri di qualità: pulizia, regolarità, frequenza e puntualità del servizio offerto. Tenendo conto dei suddetti indici ISTAT e dei risultati ottenuti dai parametri (penalità e premialità), le percentuali finali risultano essere del 4,01% e del 4,81%.

"L'adeguamento annuale delle tariffe è un atto dovuto che ci impone il Regolamento. A maggior ragione, l'impegno di Regione Lombardia deve essere sempre più mirato a fornire un servizio efficiente, puntuale e rispondente alle esigenze dei viaggiatori" commenta l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. "L'incremento delle tariffe - conclude - potrà essere compreso dai cittadini grazie anche un Tpl su ferro e gomma moderno e tecnologicamente innovativo".