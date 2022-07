Tre interventi per il Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia

Si tratta di caduta in bici, malore e caduta in Raccolana

Tre interventi hanno contrassegnato il.pomeriggio di oggi fino a questo momento.

BARCIS (PN)

Un ciclo-escursionista che scendeva in mountain bike in Val Caltea è caduto dopo aver preso una buca impattando violentemente al suolo. per lui un forte trauma cranico nonostante il casco, frattura ad un arto superiore e altre escoriazioni. È stato prelevato dall'elisoccorso regionale che ha sbarcato sul posto l'equipe tecnico sanitaria. Dopo averlo imbarellato sul posto è stato trasportato con l'aiuto di alcuni tecnici delle squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso alpino, condotto a Malga Valli e da qui imbarcato in elicottero dopo ulteriore stabilizzazione per essere portato all'ospedale di Udine.

Chiusaforte (ud)

Alle 13.30 circa è stata attivata la stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza per un uomo scivolato nei pressi del Fontanon di Goriuda in Val Raccolana battendo il.capo. lo hanno trovato sul sentiero che passa dietro la cascata, imbarellato e trasportato in una quindicina di minuti a piedi fino all'ambulanza che attendeva in strada.

Cercivento (ud)

Poco prima delle 14 è arrivata una richiesta al Nue112 per un malore occorso ad un quarantenne di Sacile nei pressi dei laghetti Zoufplan. L'uomo era molto affaticato e non riusciva a proseguire spaventato per un probabile colpo di calore. Raggiunto dalle squadre di terra, stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza, disponibili con sei uomini in tutto, è stato caricato a bordo dell'elicottero della Protezione Civile e consegnato all'ambulanza a Tolmezzo.